〈每日外資外匯觀點〉美國大選前 美元想大幅走高不易

各地陸續重新開放經濟，加上疫苗再次傳出正面消息提振市場人氣，風險偏好升溫，激勵週二 (26 日) 美股大漲，美元指數下跌 0.74%；週三 (27 日) 亞洲盤交易時間美元指數和現貨黃金反彈，市場週三 (27 日) 晚間將關注歐洲央行總裁拉加德談話及加拿大法院就華為高層孟晚舟案做出裁決。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

標普 500 指數自 3 月 23 日低點反彈幅度已達 37.9%，Action Economics 全球貨幣分析主管 Ronald Simpson 表示，經濟重新開放，加上新冠病毒疫苗的積極消息，普遍提振了市場人氣。

加拿大帝國商業銀行外匯策略師 Bipan Rai 表示， 美元弱勢是由大宗商品貨幣和新興市場貨幣的復甦所驅動，目前彭博美元即期指匯率數已跌破了重要支撐價位。

週二美國公布的消費者信心指數及新屋銷售數據均優於預期，提振投資者對美國經濟已經觸底的信心，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 預期美國經濟第 3 季就能開始快速反彈。

不過，戴蒙也提醒，目前對經濟復甦的市場情緒看似高漲，風險資產美股、原油展開強勢反彈，黃金和美元雙雙下跌，但仍須提防目前全球疫情尚未完全控制、經濟復甦如履薄冰、中美關係緊張升高，任何新的意外消息都可能使市場短時間豬羊變色。

星展銀行經濟學家在報告中指出，毀滅性冷戰挫傷全球貿易、供應鏈、共同標準效率及地緣政治穩定的機率正在增加，同時疫情對經濟的衝擊也正持續增加，目前美元的問題是何時能夠反彈，而非是否會重啟跌勢。

道明銀行維持第三季看漲美元，預期第四季將走弱，隨著 11 月美國大選來臨，市場基調可能繼續惡化，美元將不會大幅走高，尤其是對歐元和英鎊等歐洲貨幣。