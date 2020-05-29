實際評估取代胡思亂想才是正確做法 想提早退休 你具備這6條件嗎？

撰文: 張國蓮

你常聽周遭親友嚷著想提早退休嗎？或者，你也是其中之一？不要只是腦袋想想、嘴巴講講，務實評估與準備才是王道。

下午 3 點多，Tracy 暫停手邊的工作，起身幫自己煮了一杯咖啡，站在咖啡機前，Tracy 的思緒又回到何時能退休這個問題上，這半年多來，53 歲、工作 20 多年的 Tracy 時不時想著退休，因為她想要換個生活方式，不想再過每天工時長達 8～9 小時的生活，但是 Tracy 盤點自己的資產，又覺得似乎再工作 3～4 年可能會比較好。

用 6 條件快速評估

是否具提早退休的底氣

其實 Tracy 能不能提早退休，還是必須「準點」（指法定年齡 65 歲）退休，只要根據以下 6 條件評估，符合的條件越多就越能提早退休。

條件➊ 無負債

不管是房貸、車貸、信用貸款等，退休前都要還清，否則這些讓每月現金往外流的負債，一定會影響日常生活花費，甚至讓你被迫更改想要過的退休生活型態。Tracy 目前無負債，符合本條件。

條件➋ 預估退休生活所需

事先明確知道要過什麼樣的退休生活，對許多人來說，雖不是件容易的事，卻是絕對必要，否則很難估算每月生活所需的金額。這個金額包括基本的食衣住行、醫療以及一些嗜好與興趣等。

Tracy 這樣估算費用，她本身不愛旅遊，吃的也簡單，除了當義工外，偶爾會參加喜歡的課程，因此 Tracy 設定簡約的退休生活型態，以此預估每月基本生活所需 3 萬元，醫療費用 5 千元，嗜好與興趣 5 千元等。

換句話說，Tracy 預估退休後每年花費 48 萬元，乘上預估退休後可以活的年數，例如 25 年，則需要準備的退休金額為 1,200 萬元。

條件➌ 已存夠預估的退休金

Tracy 盤點個人的資產，包括勞保年金、勞工退休金、個人投資理財等，若合計金額已超過 1,200 萬元，基本上可以隨時退休，但 Tracy 目前資產與預估的退休金額仍有約 500 萬元的差距。假設 Tracy 以距離法定退休時間只剩 12 年、年化報酬率 6% 的基金來累積不足的 500 萬元，預計每月要定期定額投資 2.4 萬元。

若 Tracy 無法每月以 2.4 萬元投資，有 3 個方法調整：①想辦法增加每月收入，②延後退休時間，例如往後延 8 年，也就是 73 歲退休，那麼相同的年化報酬率預期下，每月定期定額投資約 1 萬元即可。

第③個方法是，降低退休生活花費，例如食衣住行再節省一些，將每月基本生活費降為 2.5 萬元，並放棄嗜好與興趣，那麼退休金額就能從 1,200 萬降到 900 萬元，以目前資產總額與預估退休金只有 200 萬元差距來算，同樣以 12 年的時間、年化報酬率 6% 的基金來累積，預計每月須定期定額投資 1 萬元。當然，Tracy 若想 8 年後提早退休，每月定期定額投資必須拉高至 1.6 萬元。

條件➍ 已有足夠醫療保障

Tracy 在 2 年前就先對老年生活的保險保障進行了解，除全民健保外，還買了實支實付醫療險與失扶險等，目標是退休後的醫療、照護費用能盡量以保險支付，避免這些費用吃掉退休金。

條件➎ 不須金援父母或小孩

啃老族指的是，成年後的子女不僅不奉養父母，還要靠父母接濟生活；另一種情況是，父母退休金用太快、存不夠等，須靠子女支付生活所需。這兩種情況在目前社會中不少見，也都會讓個人在退休金準備上更顯吃力，因為必須準備的金額將更多。幸好，Tracy 的母親能靠自己的退休金過活，單身的 Tracy 也沒有小孩要養的困擾，Tracy 對此感到慶幸。

條件➏ 做好退休的心理準備

對一個工作逾 20 年的人來說，工作已經是生活的一部分。不再工作等於是生活有了重大改變，生活上會有顯著變化。因此，決定提早退休前要想清楚，是單純想逃避工作，還是因為有其他計劃？退休後的生活已經安排好了嗎？很多人退休後過得不愉快，甚至常生病，主要的原因之一就是沒有做好心理準備，導致心理與情感上的不適應與失落感，而影響身體情況。

綜合以上 6 個條件來看，Tracy 不符合條件③與條件⑥，因此 Tracy 最好就這兩部分仔細想清楚，並訂定計劃，務實地執行，才能真正享受退休生活。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 5 月號第 153 期