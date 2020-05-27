口罩6月起開放內外銷 與實名制並行 經長：每片應可低於5元

國內今 (27) 日迎來連續 45 天本土零確診，隨著口罩需求降溫，經濟部長沈榮津宣布，醫療口罩全數徵用的階段性任務達成，6 月起將改為每日定額徵用 800 萬片，其餘口罩開放內外銷，並與實名制雙軌並行，每片口罩價格應可低於 5 元。

國內口罩日產能已達到 2000 萬片，隨疫情趨緩後，購買需求也在下降，沈榮津昨天邀集業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識，自 6 月 1 日起，國軍人力支援及激勵措施將退場，逐步調節產能。

沈榮津表示，一般醫療口罩將由全額徵用改為定額徵用，每日提供 800 萬片給政府，將依照廠商過去繳交的口罩量按比例分配額度，其餘努力生產的口罩，開放在國內販售或出口，也就是說 MIT 的口罩可以卡位國際市場，成為台灣拚出口的另一項優勢產品。

沈榮津指出，口罩開放銷售後，實名制暫時還會並行，民眾如果有基本的需求，可持健保卡購買 14 天 9 片穩定的量，價格維持合理的一片 5 元，而廠商、通路商必須考慮到實名制 5 元，定價時每片一定會低於 5 元，讓民眾自由選擇。

經濟部強調，會持續穩價穩量的機制，控管 800 萬片口罩所需要的原料量能，並推動「隨機抽樣、快速檢驗」的品管機制，在不影響廠商出貨時程的前提下，維持 MIT 的品牌形象。

經濟部提醒，即使恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第 251 條行政院公告的生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為；根據《公平交易法》第 15 條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。

口罩解禁、開放自由市場買賣的消息一出，沈榮津表示，昨天有口罩業者提到，在訂單方面，很多電話打來詢問，除了貿易商外，甚至是海外通路商，都是多元詢價，訂購量有千萬片或是以億為單位的大單都有，國內各大廠也邀集新加入的中小企業加入策略聯盟，共同來打國際盃。