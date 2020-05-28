和勤兩大主力產品見成長契機 砸15億元擴產Q4完成

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 在美系電動車零組件、硬碟機金屬機構件見到成長契機，公司全力展開兩岸產能擴張及優化，投入 15 億元設立浙江嘉興和新第五廠區擴產案及台灣彰化全興廠，預計今年第四季完成，有助產能擴充，並取得客戶新更多訂單，提高市占率。

目前，在全球硬碟機因疫情牽生的遠距辦公需求帶動下，和勤硬碟金屬機構件還有充足產能供應，公司也預估，此組件在全球市占率將可由 16% 攀升至 30% 水準。

和勤精機董事長黃亦翔今 (28) 日在股東會中表示，現任經營團隊 3 年來，從投資面、業務面、管理面，持續營運改善方針，逐漸展現穩健的獲利實力，兩岸擴產計畫也逐步落實，因應公司訂單成長的產能需求。和勤從模具設計、模具製作到產品產出高達 9 成自製率，且加速投資。

其中，和勤精機在嘉興和新第五廠區擴產計畫，投資金額達 5 億元，預計第四季開始量產。完成後可降低生產成本、減少耗損，再加上產品線的調整，可大幅提高毛利率；再造生產流程之後，產能利用率可以再提高，為營業額增加做準備。

而在投資台灣全興廠的擴產進度如預期，全興廠廠房可滿足短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，將於今年第三季進行搬遷，第四季開始試車，預計明年第一季量產。第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計 2021 年開始量產。

目前和勤大陸廠出貨美系電動車大廠的零件供貨量穩定增加，並持續與電動車大廠擴大合作；而中國汽車消費自谷底彈升，公司汽車零件客戶終端涵蓋中國各大車廠，可望於後疫情時代受惠中國車市回溫；感溫器殼體、高壓柱塞泵等新產品，下半年起開始出貨，預計明年進入量產；在台灣廠生產硬碟金屬機構件受惠全球宅經濟崛起，目前公司訂單滿手，公司以一周 7 天、24 小時輪班生產趕工出貨，估計公司的硬碟機構件在全球市占率可由 16% 攀升至 30%。

和勤精機股東會今天並決議對去年每股配發現金股利 0.06 元及股票股利 0.48 元，合計為 0.54 元。

和勤精機 2020 年首季營收 4.19 億元，較去年同期減少 2.76%，毛利率 19.8%，季增 0.11 個百分點，年增 11.79 個百分點，營益率較去年同期轉正，稅後純益 1297 萬元，季減 32.37%，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.17 元，在硬碟、汽車零組件訂單持續回流帶動下，營收可望逐季攀升。