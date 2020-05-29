

◆盤勢分析

1. 美股早盤持續受重啟經濟利多走揚，但尾盤傳出美國總統計劃簽署與社群媒體有關的行政命令後，臉書、推特等科技股股價下滑，加上美國總統宣布週五將召開中國議題有關的記者會，外界研判，中國通過港版國安法後，川普政府將對中國祭出制裁，華爾街賣壓湧現，終場美股四大指數漲跌幅 - 0.21% 至 - 2.31%，其中以費半數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 2.71%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增下殺，短線上不利多方，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為前波低點 (約 10,719 點) 附近，上檔壓力約 11,100 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口收斂，短線上仍須提防再度死亡交叉。

3. 櫃買指數下跌 0.18%，收在 146.53 點。短線支撐為 142 點附近，壓力為 149 點附近。

4. 觀盤重點：中美關係更進一步惡化，加上股市經過 2 個多月的反彈來到高檔區，恐將進入拉回震盪，台股周四加權指數第四度失守年線，短線技術面型態上偏弱勢，恐仍有回測季線的壓力，操作上建議不追高靜待拉回量縮止穩後再挑選 Q1 季報成長股或下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 CIS、設備檢測、生技、運輸、高殖利率股。

5.2330 台積電昨（28）日宣布領先全球，在設計平台、矽智財（IP）及晶圓製造等三重嚴格車規認證取得認證，推出 7 奈米車用晶片設計平台，供車用晶片商導入產品設計及量產，強攻車用半導體商機。

6. 里昂最新報告以「下調資本支出終究會來」為標題，開宗明義表示 2330 台積電難敵美國對華為的新禁令衝擊，資本支出勢必下修。里昂對 2330 台積電今、明年資本支出各下調為 135 億、126 億美元。

7.1301 台塑集團旗下台灣最大 DRAM 廠 2408 南亞科總經理昨（28）日表示，新冠肺炎疫情帶來的居家辦公等遠端及線上應用強勁需求可延續至第 3 季無虞，DRAM 價格下季持續看漲，有助帶旺 2408 南亞科營運。

8. 新冠肺炎疫情重創手機市場，台灣最大記憶體廠 2408 南亞科總經理、4938 和碩集團旗下載板大廠 3189 景碩董座昨（28）日不約而同直言，「手機應用是旗下所有產品線當中，動能最差的一項」；LED 磊晶龍頭 2448 晶電總經理也坦言，疫情衝擊手機需求。

9.LED 磊晶龍頭 2448 晶電總經理昨（28）日表示，第 3 季雖是傳統旺季，但今年受新冠肺炎疫情影響，不確定性仍高，寄望各國解封後推升終端需求，加上 Mini LED 年底前如期放量，能讓第 4 季單季轉盈，但全年要獲利挑戰很大。

