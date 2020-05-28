摩台結算留意外資出招 港版國安法別來亂

台股進入 11000 點多空拉鋸戰，昨日加權指數以 11014.66 點作收，成交值略縮至 1567.12 億元。外資回頭小買，但新台幣匯率卻回貶，今日又有摩台指結算，尾盤仍得留意外資出招！今天中國人大將進行「港版國安法」表決，盤中也得留意相關股市波動。11000 點的多空拉鋸，多方必須站穩 11026 點才算收復。關鍵點位為 10977、11026、11084 點。

11000 點關卡兩端哨站為 10977 與 11026 點，多方必須衝過 11026 與 11053 點，才有機會往 11100 點推進，11100 點兩端哨站為 11084 與 11111 點。如續往 11200 點衝關，重要中途站為 11138 與 11165 點。但如 10977 點未能守穩，需提防回測 10953 與 10935 點，如棄守 10935 則本波 11000 點攻勢降溫。如續回測 10900 點，兩端哨站為 10888 與 10919 點。如 10888 點仍未挺住，盤勢仍下方 10853、10826 為重要觀察區，如再棄守則多空易位。10800 點下方護城河為 10777 點。

以大格局來看，台股位階仍是 10850 點至 11050 點間箱型，目前位階逼近箱頂，而且又是「萬一」的心理關卡，雖然下方明顯有撐，但是否能夠順利向上突圍？今日有摩台指結算，明日則有 MSCI 季度調整盤後生效，都須留意尾盤波動擴大。而外資尾盤出招的對象，多為權值股。

儘管外資對台股相對採取冷處理，大盤維持高檔震盪之際，台股「千金股」帶動人氣，各族群也出現輪動，集團股作帳行情，也出現提前暖身意味。只要大盤能夠維持短多控盤，題材股仍有輪動機會。不過投資人也得留意，個股是否出現高檔爆量出貨跡象，追高易住套房。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)