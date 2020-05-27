封鎖令下消費適應情況佳 英國雜貨銷售創26年最快增速

隨著英國消費者逐漸適應政府頒布的封鎖令，市場研究機構 Kantar 週三 (27 日) 公布數據顯示，截至 5 月 17 日的 12 週內，英國雜貨銷售成長率達到 14.3%，為 1994 年可比記錄以來最快增速。

英國四大零售商中以特易購 (Tesco) 表現最佳，其銷售額增長 12.7%，接著是森寶利 (Sainsbury) 的 12.5%，莫里森 (Morrisons) 銷售額增長 9.8%，沃爾瑪 (Walmart) 子公司艾斯達 (Asda) 銷售額增幅為 6.5%，整體表現最佳的則為英國第六大連鎖超市合作社 (Co-operative)，其銷售額大幅增長 30.8%。

Kantar 表示，隨著英國政府啟動第一階段放寬限制措施，截至 5 月 17 日的 4 週內，英國零售銷售年增率達到 17.2%。英國首相強生在 3 月 23 日宣布實施全境封鎖，然而為防止經濟停擺，政府在本月 10 號宣布放寬外出限制，並鼓勵產業復工，防疫限制措施也逐步放寬。

Kantar 表示，近 4 週內居民平均每週入超市購物 3.5 次，與去年同期相比，外出次數減少 1 億次，且每次旅行支出增加至 27.41 英鎊，較疫情危機前大幅增加 50%。

展望未來，Kantar 零售與消費者洞察主管 Fraser McKevitt 表示，消費者和零售商正在思考放寬限制措施後將帶來什麼樣的影響，不過由於重新開放餐飲和旅館業的計劃依舊不確定，機構預計隨著消費者適應在家用餐，2020 年英國雜貨銷售增長率可能達到 12%。

此外，由於消費者在疫情期間減少外出，5 月線上雜貨支出躍升至創紀錄水平。市調機構尼爾森 (Nielsen) 提供數據顯示，截至 5 月 16 日的 4 週內，線上銷售佔英國食品雜貨支出的 13%，總銷售額達到 12 億英鎊，相較去年同期的 7% 有所增長。

尼爾森英國零售商和業務洞察負責人 Mike Watkins 表示：「在全國因疫情封鎖超過 8 週後，英國消費者更習慣受限制的生活，且適應了新的購物習慣，隨著消費者對於獲取產品越來越有信心，封鎖初期時相當極端的產品銷售情況已逐漸緩解。」

Watkins 認為在可預見的未來，隨著社交距離形成一種生活方式，線上購物也將持續下去。

不過，隨著疫情趨緩，強生政府週一 (25 日) 宣布自 6 月起進一步放寬限制措施，允許更多商店以遵守防疫指示為前提恢復營運，若政府檢測數量達標，則所有非必要的商店一律在 6 月中旬重啟。