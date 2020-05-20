英國4月CPI僅增長0.8% 創2016年以來最低紀錄

英國統計局 (ONS) 於週三 (20 日) 公佈 4 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率，報 0.8%，較 3 月份的 1.5% 大幅下降，且創下自 2016 年 8 月以來的最低紀錄。

英國通膨增長率 (圖：Bloomberg)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致經濟活動受到衝擊，再加上能源價格的重挫，英國 4 月份的 CPI 年增率僅達 0.8%，遠低於英國央行的通膨目標 2%。

受到疫情的影響，英國申請失業救濟金的人數於上個月大幅攀升，英國財政大臣 Rishi Sunak 於週二 (19 日) 警告，因應疫情頒布的封鎖措施，恐導致英國經濟面臨「前所未有」的衰退。

為了減輕疫情對經濟所造成的損害，英國央行已調降利率至歷史低點 0.1%，並於 3 月份增加債券購買規模 2 千億英鎊，經濟學家預估，央行於 6 月 18 日可能再進一步擴大資產購買的規模。

儘管英國央行已採取大規模的寬鬆政策，但根據最新公佈的 CPI 數據，顯示消費者需求仍舊低迷，因此，市場預估英國央行將可能進一步降息至負利率。

4 月份 CPI 指數的下滑，主要來自於能源價格、交通運輸費用、以及服飾價格的下跌，ONS 表示，由於政府下令的居家隔離政策，導致消費需求萎縮，為了刺激買氣，服飾零售業者採取了降價促銷措施，造成服飾價格年減 2.9%，為自 2010 年以來最大跌幅。此外，家庭公共事業費用的跌幅，亦創下自 2009 年以來最大。

扣除能源及食物價格的核心 CPI 指數年增率則報 1.4%，較 3 月份的 1.6% 下滑。

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