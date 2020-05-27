家登EUV光罩盒出貨穩 Q2營收、獲利將優Q1

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長邱銘乾指出，由於 EUV 光罩盒出貨穩定，加上中國遞延訂單發酵，第 2 季營收、獲利都將優於上季，營收更可挑戰歷史新高。

家登先前宣布將南科不動產出售給台積電 (2330-TW)，邱銘乾表示，目前仍在進行設備搬遷，預計本月底完成，5 月營收約持平 4 月，看好 6 月隨著設備進駐新廠，營收將優於前 2 月，帶動整體第 2 季營收挑戰歷史新高。

家登樹谷新廠完工後，EUV 光罩盒月產能可達 600 至 800 顆，除可滿足台積電，也為切入韓系晶圓代工大廠做準備，目前小量出貨，未來可望隨著韓系客戶積極擴廠，將有助產能利用率提升。

此外，家登表示，先前取得台積電預付貨款約 4 億多元，已在今年第 1 季全數付清，並提供台積電一定折扣，看好第 2 季在沒有預付貨款干擾下，獲利將優於上季。

展望下半年，邱銘乾認為，如果美國強硬制裁華為，台積電可能會受影響，對家登恐有負面影響。

家登第 1 季營收 4.55 億元，季減 36.63%，年增 11.5%，稅後純益 0.18 億元，季減 50%，年增 157%，每股稅後純益 0.15 元。