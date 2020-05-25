知情人士：拜耳有望與數萬筆Roundup除草劑訴訟達成和解

據《彭博》引述了解談判的人士透露，拜耳已經達成口頭協議，以了結 Roundup 除草劑引發美國約 12.5 萬筆癌症相關訴訟中很大的一部分。

這些尚未簽署的協議，估計涵蓋其中 5 至 8.5 萬筆的訴訟，是拜耳 100 億美元法律戰終結計畫的一部分，這一計畫的目的，是在 2018 年收購孟山都後，可終結相關法律糾紛。

不願具名的人士說，已了結訴訟每宗的賠付金額將在數百萬美元至數千美元之間，不過一些律師仍未答應。

拜耳在斥資 630 億美元收購農業巨頭孟山都之後，因孟山都過去生產 Roundup 除草劑造成的賠償案件激增，再加上在法院遭遇了一些重大挫折，拜耳承受了很多壓力，並使得拜耳的股價在 2018 年 6 月完成這筆收購後，已經下跌 42%，公司市值蒸發約 390 億美元。

Baader Bank 分析師 Markus Mayer 認為，與美國訴訟有關的 100 億美元和解方案，應是引發拜耳股價下跌的主因。

知情人士透露，這些協議都尚未簽署，還需要得到公司監事會批准，拜耳可能會在 6 月宣布此事。

到目前為止，尚無確切的和解數目，但估計至少有 12.5 萬筆索賠，是拜耳迄今披露 Roundup 相關訴訟案件數量的兩倍以上。

一些了解和解的人士說，拜耳表示將撥出 80 億美元用於解決當前所有案件，包括擱置中的案件。

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