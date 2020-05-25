內資撐場守月線 內外資同步賣超富邦VIX 9.2萬張

台股今 (25) 日靠內資撐場守住月線，其中外資與投信同步鎖定台灣高鐵加碼 7106 張，而先前獲買盤追捧的富邦 VIX ，同步遭內外資調節，合計賣超 9.2 萬張，累計三大法人賣超 29.4 億元。

香港國安法加深美中摩擦風險，台股今天仍遭外資持續提款，外資與投信分別賣超 45.68 億元、2.39 億元，僅自營商買超 18.67 億元，尾盤靠內資成功抵禦空方，拉抬指數上漲 60 點收在 10871 點，如願守住月線，但因市場追價意願不高，成交量萎縮至 1463 億元。

外資今天買超前五大個股包括：中壽 (5155 張)、台灣高鐵 (4890 張)、欣興 (4642 張)、聯發科 (3893 張)、華通 (2569 張)；賣超前五大個股則為富邦 VIX 遭賣超 3.1 萬張、元大台灣 50 賣超 1.2 萬張、旺宏賣超 1 萬餘張，權值三王中的鴻海與台積電分別遭賣超 9475 張、8520 張。

自營商買超主要鎖定 ETF，國泰美國道瓊正 2 買超 5974 張、元大全球未來通訊 4409 張、元大道瓊白銀 3570 張、元大台灣 50 正 2 獲買超 2037 張；賣超前五大標的，富邦 VIX 賣超 6 萬餘張、元大高股息 (6675 張)，受港版國安法衝擊，包括 FH 香港反 1(4019 張)、FH 香港正 2(1233 張)、富邦橫生國正反 1(947 張)。

投信買超前五大標的為台灣高鐵 (2216 張)、GIS-KY(1654 張)、台達化 (1500 張)、晶技 (1491 張)、台光電 (1267 張)；欣興 (4243 張)、南電 (2266 張)、奇鋐 (2205 張)、華通 (2178 張)、景碩 (1752 張)。