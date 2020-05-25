四家金控超級法說會登場在即 秀業績外各擁焦點題材

本周持續為金控超級法說週，包括永豐金 (2890-TW)、新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW)、國票金 (2889-TW) 等四家接棒，法說會除了聚焦各家疫情衝擊下的業績表現，還分別關注不同焦點，例如永豐金新任董事長陳思寬對永豐金規劃；新光金淨值比拉警報與股債投資配置策略；開發金投資部位回沖情形；國票金旗下樂天商銀純網銀的籌設進度等。

永豐金將於明天召開法說會，且為疫情期間難得的現場面對面法說會；而新光、開發、國票金等三家金控不約而同都選在周四 (5/28) 這天登場。

永豐金為今年金控業首家召開完股東會的公司，改選董事後，董事長由學界出身的陳思寬出任，成首家民營金控女性董事長，陳思寬擁有國際企業、國際金融領域及總體經濟的專業，對於永豐金的營運策略將帶來什麼新氣象備受矚目。

新光金第一季獲利年增兩成，不過，新壽為今年第 1 季底淨值比低於 3% 的 4 家壽險公司之一，為提升淨值比，董事會日前通過，子公司持有的投資性不動產，後續衡量的會計政策由成本模式改為公允價值模式，追溯適用至今年 1 月 1 日，變更後新壽資產將增至 535 億元，以及淨值增至 468 億元，4 月淨值比將逾 4.7%，惟本案尚須經主管機關核可後始可認列。

開發金第一季雖然因為疫情衝擊投資而虧損，單季累計稅後虧損 4.88 億元，每股虧損 0.03 元，但 4 月受金融市場回穩的評價回升，前 4 月已經轉盈、累計稅後純益 15.67 億元，累計每股純益 0.11 元，儘管獲利回神，但前 4 月與去年同期相比大減 67%，開發金投資部位回沖情形將備受矚目。

至於國票金，樂天純網銀的籌備進度將是焦點，由於今年有疫情攪局，外界多關切是否會影響樂天純網銀的開業時程；以及國票金過去曾表態，為完備金控架構，擬併購商銀、壽險，如今在純網銀加入後，還缺少了保險這一塊業務版圖，問是否還有併購壽險規劃、對即將於 6 月 1 日招標的保德信人壽是否有興趣都將是關注重點。