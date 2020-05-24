〈聰明刷卡〉疫情趨緩消費力道回溫 銀行PK線上線下促刷優惠

隨著國內疫情趨緩，消費人潮回籠，信用卡業者促銷腳步不停歇，除了積極搶攻線上消費商機外，也開始重回實體商店，兆豐銀宣布與全台 300 家餐飲業者合作，推出刷卡促刷優惠。

根據經濟部統計，今年 3 月餐飲業受疫情影響，營業額年減 21%，業者轉向與線上外送平台合作合推優惠，為搶攻外送商機，銀行積極推動刷卡優惠，以兆豐銀行為例，綁定銀行任一信用卡支付可享有 6% 瘋點數回饋。

不只線上消費有刷卡優惠，隨著外出消費人潮回籠，銀行也將目標鎖定實體餐廳，兆豐銀行宣布與知名連鎖餐廳合作推出促刷優惠，例如「古拉爵」消費滿千送 PIZZA、「小蒙牛」4 人同行送好禮、「欣葉台菜」每人招待甜湯等全台近 300 家實體餐廳優惠。

第一銀行則針對線上影音平台、外送平台推出 10％現金回饋「宅食樂」刷卡活動，卡友持卡到 foodpanda、Uber Eats、Steam、PlayStation、Nintendo、Netflix、CATCHPLAY、愛奇藝、KKTV、Spotify、KKBOX、iTunes、Google Play 等，還可再享有該卡片原有回饋，上述指定項目最高再加碼 2%，回饋率最高可達 12%。

一銀表示，卡友持卡前往 momo、PChome、Yahoo 購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等 14 家網購平台，刷卡滿額即送回饋金。

舉例來說，一銀卡友 PChome 與 momo 購物網為例，刷卡單筆分期登錄最高享 2800 元刷卡金回饋，使用「iLEO 信用卡」或「Wonderful 星璨卡」至網購通路消費，再享 2% 現金回饋，換算後回饋率最高達 14%。