〈景氣燈號〉領先指標跌幅擴大 4月外貿內需恐續降溫

3 月景氣燈號轉呈景氣轉向的黃藍燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，3 月台灣外貿、內需皆降溫疲弱，預期 4 月景氣仍趨疲弱，觀察領先指標，已是連 6 個月衰退，跌幅擴大至 4.93%，顯示未來景氣動能仍將持續放緩。

吳明蕙表示，領先指標跌幅較上月加重，顯示疫情影響加劇，觀察美國、歐元區等全球主要國家領先指標皆呈現大幅衰退，其中採購經理人指數 (PMI) 更創歷年新低，顯示全球經貿將無法在短時間回到以往水準，而台灣是小型經濟體，對外貿易依賴度高，受全球經貿影響很大。

吳明蕙強調，疫情對台灣衝擊從 2、3 月開始浮現，首要衝擊服務業，其中旅宿、餐飲、航運等觀光相關產業受衝擊最重，其次則影響製造業。

隨著中國復工，吳明蕙表示，製造業生產慢慢復甦，有助生產營運恢復，但疫情尚未結束，也不能排除全球需求減弱，對經貿市場影響，反觀服務業因疫情嚴重打擊觀光業，預期復甦時間較長。

從 3 月變動類別分析，吳明蕙表示，股價指數雖相較去年同期呈現負成長，但台灣股市相對各國表現逆勢強勁，而機械及電機設備進口值、海關出口值方面，雖然燈號較去年同期衰退，但以絕對金額來說，仍較去年同期增加，顯示短期廠商投資力道並未減緩。

另一方面，吳明蕙指出，工業生產指數則受遠端工作、線上教學需求，帶動筆電、手機、通訊設備需求，加上 5G 應用支撐，而批發、零售餐飲業，則因藥品銷售增加、廠商提前拉貨，逆勢成長，零售餐飲業則受惠電商、外送平台抵銷實體店面減幅。