〈財報〉疫情干擾物流 阿里巴巴Q4營收年增率創4年新低

阿里巴巴 (BABA-US) 週五 (22 日) 公布 2020 財年第 4 季 (截至今年 3 月) 財報，新冠疫情導致物流作業大受影響，Q4 營收報人民幣 1143 億元，儘管優於預期，年增率 22% 仍創 2016 年以來最慢增速。

財報發布後，阿里巴巴於美股盤前下挫 1.50%。

週五 (20 日) 美股盤前 阿里巴巴股價走勢 (圖：Investing.com)

2020 財年 Q4 財報關鍵數據：

營收報人民幣 1143.1 億元，年增 22%，高於市場預期的人民幣 1070.4 億元

淨利報人民幣 3.48 億元，年減 98.5%

月移動活躍用戶數 (MAUs) 報 8.46 億人，較去年同期新增 1.25 億人

阿里雲營收報人民幣 122 億元，年增 58%

2020 財年 Q4 財報數據 (圖：阿里巴巴)

2020 財年 Q4 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EBITDA 報人民幣 254.4 億元，年增 1%

調整後每股 ADS 淨利報人民幣 9.20 元，年增 7%

稀釋後每股 EPS 報人民幣 1.15 元，年增 7%

2020 財年財報關鍵數據：

總營收報人民幣 5097.11 億元，年增 35%

全球年度活躍消費者報 9.6 億人，包含中國的 7.8 億人和海外的 1.8 億人

淨利報人民幣 1492.63 億元，年增 70.4%，高於市場預期的 1452.2 億元

阿里雲營收報人民幣 400 億元，年增 62%

中國零售市場全年商品交易額 (GMV) 為人民幣 7.053 兆元，為全球第一個達到 1 兆美元紀錄的電商平台

疫情期間，中國線上零售市場淘寶和天貓的物流作業大受影響，導致阿里巴巴本季營收年增率較上季下滑，此前該公司已維持連續 11 季營收年增率超過 40%、連續 12 季營收年增率超過 30% 的紀錄，然而本季年增率僅達 22%，創下 4 年新低。

然而，集團核心業務阿里雲依舊呈強勁增長，2020 財年阿里雲營收突破人民幣 400 億元，Gartner 數據指出，這幫助阿里雲業務在亞太市場的市佔率上升 2% 至 28%。

企業看法：

阿里巴巴集團執行長張勇表示：「集團 GMV 在本財年達到 1 兆美元里程碑，儘管疫情改變了消費者行為和企業營運模式，使數位轉型成為必要，我們的整體業務仍將持續強勁增長，」

張勇指出，在目前的困難時期，阿里巴巴正處於有利位置，且已準備好幫助橫跨各行各業的企業做好數位轉型。

阿里巴巴集團財務長武衛表示：「儘管疫情自 1 月下旬起對集團核心業務帶來負面影響，但自 3 月以來，我們已看到穩定復甦跡象，根據我們對中國消費和企業數位化的看法，預計我們將在 2021 財年達到人民幣 6500 億元營收目標。」