勞動部三支箭穩就業 安穩僱用計畫6月上路 每月補助最高1.3萬元

為配合行政院振興措施的開展，勞動部提出救失業、拚就業、挺勞工三支箭，要來穩住就業市場，其中，「安穩僱用計畫」將在 6 月上路，鼓勵僱主提供失業者工作機會，每人每月最高補助 1.3 萬元；至於協助應屆畢業生就職的「安穩青年就業計畫」，詳細內容將在 5 月底前對外公布。

主計總處今 (22) 日公布 4 月失業率為 4.03%，呈現連續 3 個月走揚，不過，勞動部說明，相較歐美國家或鄰近的香港、南韓，台灣失業率升幅較小，主要原因除了政府防疫有成，產業面及勞工面一系列的紓困措施也發揮效果，降低疫情對經濟和就業的衝擊。

隨著行政院將在 7 月全面展開振興經濟方案，勞動部也提出三支箭要持續穩住就業市場，首先，在救失業方面，針對失業勞工，已有就業保險失業給付、工資墊償等機制可保障失業者於一定期間的生活所需，同時，持續透過職業訓練、僱用獎助、缺工就業獎勵等措施來協助勞工重返職場。

勞動部表示，將從 6 月起啟動安穩僱用計畫，鼓勵僱主提供非自願離職勞工工作機會，每人每月將發給 5000 元至 1.3 萬元不等的補助。

第二箭則是拚就業，畢業季將至，勞動部自就業安定基金編列 60 億元預算，協助 6 萬名應屆畢業生投入職場，包括職涯輔導主動服務、青年尋職就業獎勵、重點產業職業訓練及補助企業僱用訓練等措施，初步規劃，企業每僱用 1 人每月補助 1.2 萬元，共計 12 個月，勞動部 5 月底前會向外界報告整體布局規劃內容。

第三箭挺勞工，勞動部在疫情發展初期就立刻啟動了一系列的因應對策，包括充電再出發、安心就業計畫的減班休息勞工薪資補貼、安心即時上工計畫、自營作業者補貼等措施，有鑑於本次疫情對微型、小型規模企業的衝擊更甚，勞動部將再研議強化協助作法，以照顧規模較小的企業及員工。