疫情趨緩豪宅回春  賣大換小、住的近成買盤主流

疫情趨緩、房市回春。專家分析，這一波買氣除了逢低買進外，QE 貨幣寬鬆政策下，加強了高資產族群、海歸自用買盤的資產配置，其中「大換小」、「住的近」的豪宅客出手，只要符合行情就會出手置產。

根據實價登錄資料，日前北市最貴豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」傳出在 3、4 月各過戶 1 戶，總價在 3.3 億至 3.7 億間，拆算單價 225 至 235 萬元間。 信義區「聯合大於」最新實價揭露 4 戶，分別位 23、24 樓以及 25 樓 2 戶，總價皆逾 2 億元，單價全站穩 200 萬俱樂部。再者，預售案包括南港「世界明珠」、東區正義國宅都更案「Dimond Tower」、「ONE360 昇陽國際」等陸續公開，推升豪宅熱度。

專家表示，受到肺炎疫情衝擊導致國際商業活動的停擺，增加企業主、高資產族群在台消費、看屋的機會，市場不乏個案表現，預期在第 3 季之後，遞延買盤會陸續出籠，重演資金、產業雙利多，價格有再上翻的機會。

新美齊建設總經理室特別助理柯登耀直言，近期除了大坪數豪宅再現成交外，大換小的買盤也同樣熱絡。他分析，原來住帝寶、200 多坪豪宅的住戶，在下一代搬出去選擇售出，開始追求一層一戶、重視環境但坪數在 100 至 150 坪左右的產品，規劃 2 房或 2+1 房，男女主人分房居住等需求，近期詢問度開始增加。

以新美齊建設旗下的「Jade 12」觀察，該案位於象山旁、避開信義區量大戶多的居住氛圍，但又距離信義計畫區不到 5 分鐘車程，這樣的產品非常受到 60 歲以上的上市櫃企業主青睞。柯登耀表示，「Jade 12」規劃 131 坪、戶戶面對象山山景，非常類似大台北華城，以及敦南、大安區、中正區、松山區充滿綠意靜巷的居住氛圍。

「Jade 12」共 12 戶住宅，一層一戶、戶戶 3 面採光，享有 270 度的綠意，戶戶擁有錯層大陽台，分別眺望樹梢、綠海不同景緻。特有的山景頂樓空中泳池，跟台北市豪宅完全不同，不用擔心隱私性。每坪單價 150 至 160 萬元，高 CP 值是最大特色。