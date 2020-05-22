元太彩色電子紙應用發酵 Q2營收可望年增1成

元太 (8086-TW) 發表印刷式彩色電子紙技術後，今年第 2 季也陸續攜手品牌廠推出電子閱讀器、手機，法人看好，彩色產品將成為未來電子紙主流，帶動元太毛利率、獲利成長，估第 2 季營收將優於去年同期，年增 1 成，達 35-40 億元，毛利率則維持 46%。

元太近年持續研發彩色電子紙技術，繼發表 ACeP 全彩電子紙後，去年再發表印刷彩色電子紙技術，將翻頁速度提升至與黑白電子紙相同，將應用市場從零售廣告看板及公共資訊看板，延伸至電子書閱讀器、電子紙筆記本。

元太第 2 季與中國海信合作推出彩色電子紙閱讀手機，瞄準乾眼症手機市場，也陸續與科大訊飛、掌閱推出 6 吋彩色電子書閱讀器，6 月也預計與 Pocket Book 推出彩色電子書閱讀器。

法人表示，元太首季受惠電子紙、電子標籤等 IoT 產品需求增加，整體產品組合優化，營運優於預期，展望今年，預期元太本業將受惠彩色電子紙需求，加上第 4 季機台到位後，可望進一步推升產能，抵銷權利金收入下滑。

元太首季顯示器、IoT 產品營收比重約為 7:3，法人預期，未來主力成長動能將來自電子紙、電子標籤等 IoT 產品，而元太現有彩色電子紙產能，在產能滿載下，相關訂單已排到今年 8、9 月，正加緊購買設備在台灣擴產。