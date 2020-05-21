〈元太法說〉彩色電子紙需求超預期 訂單已看到9月將擴產因應

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今年陸續與品牌廠推出彩色電子紙產品，董事長李政昊今 (21) 日透露，依目前產能來看，現有彩色電子紙訂單到 8、9 月才會消化完，已計畫在林口、新竹擴充產能，今年也預計在中國揚州新設研發總部，並攜手夥伴擴大產業生態鏈。

元太 2009 年底開始研發彩色印刷電子紙技術，去年底進一步發表印刷式彩色電子紙技術，將換頁速度提升至與黑白電子紙一樣快，而電子紙因沒有背光反射，長時間觀看並不會引起眼睛疲勞，適合閱讀、教育領域應用，今年陸續與科大訊飛、掌閱、文石等，推出多項彩色電子紙產品，Pocket Book 也預計 6 月推出彩色電子書閱讀器。

李政昊表示，彩色電子紙需求超乎預期，訂單已排到 8、9 月，正加緊購買印刷設備在台灣林口、新竹擴產，以因應客戶需求，縮短交期，不過由於彩色電子紙需求強勁，預期短期將影響黑白電子紙需求，今年資本支出也因應產能設備，估將較往年增加，超過 8 億元。

展望未來，李政昊指出，將持續發展彩色電子紙市場，但元太自身並未擁有大型模組廠，因此將調整策略，與夥伴攜手合作，日前也宣布與面板大廠群創 (3481-TW) 合作，共同開發大尺寸 ACeP 全彩電子紙看板，搶攻物聯網與智慧城市商機，未來將繼續尋找合作夥伴，建立電子紙生態鏈。