宅經濟、遠距商機延續 圓剛、圓展Q2營運不淡

圓展 (3669-TW) 今 (21) 日與圓剛 (2417-TW) 聯合舉辦法說，展望第 2 季，董事長郭重松表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情是危機也是機會，法人看好，在居家辦公、遠距教學、線上直播商機帶動下，圓剛、圓展第 2 季營運不看淡。

圓展總經理許起裕表示，第 1 季雖為傳統教育淡季，但受惠疫情帶動居家辦公、在家上課等，旗下視訊會議、遠距教學及 PTZ 自動追蹤攝影機產品，自 2 月起需求熱絡，且因主要歐美市場疫情尚未緩解，仍正面看待第 2 季需求。

許起裕指出，視訊會議產品方面，旗下雲端視訊會議攝影機相容巿面上多數雲端會議平台，日前也順利通過微軟 Teams、Zoom、谷歌 Hangout 官方認證，有助進一步拓展市占，另外圓展工廠皆在台灣，因此製造不受疫情影響，僅部份原物料因向中國廠商採購有受影響，但將採分散採購、增加庫存水位因應。

教育市場方面，許起裕表示，平板行動學習、遠距教學、翻轉教學、互動式學習等有助旗下實物攝影機、追蹤式攝影機成長，但平板充電車短期因歐美學校尚未復學，需求遞延。

圓展第 1 季合併營收達 4.74 億元，季減 12.93%、年增 2.09%，毛利率 52.15%，季減 2.14 個百分點、年增 14 個百分點，營益率 1.1%，季減 7.71 個百分點，並由去年負轉正，稅後純益 808.6 萬元，季減 84.66%、但由去年轉盈，每股純益 0.09 元。

圓剛則看好在宅經濟商機發酵下，帶動遊戲、直播需求提升，對今年第 2 季、第 3 季保持樂觀，也透露正與國際品牌大廠輝達展開 AI 專案合作，建構 AI 簡易解決方案，但目前仍在洽談階段。

圓剛第 1 季合併營收達 6.63 億元，季減 15.08%、年增 0.12%，毛利率 52.6%，季減 3.85 個百分點、年增 11.64 個百分點，營益率 0.18%，季減 7.83 個百分點，並由去年負轉正，稅後純益 636.2 萬元，季減 83.87%、但由去年轉盈，每股純益 0.03 元。