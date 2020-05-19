Fed報告：除非出現歷史性快速招聘 美失業率明年可能仍高

據舊金山 Fed 經濟學家研究，認為美國勞動力市場仍充滿不確定性，恢復的速度要視疫情的處理狀況，但美國失業率可能明年仍保持在「嚴峻的」高點。

Nicolas Petrosky-Nadeau 和 Robert Valletta 兩位經濟學家週一 (18 日) 在舊金山 Fed 網站，發布報告指出，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致經濟停擺之後，美國在 3 月、4 月兩個月就損失超過 2000 萬個工作職位，造成 4 月份的失業率飆升至 1930 年代大蕭條以來最高。

報告表示，儘管危機的初始規模很明確，但未來的失業途徑仍存在很大的不確定性。這種不確定性，主要圍繞防疫措施的成功程度以及經濟活動恢復的速度。

報告認為，失業水準要在 2021 年某個時候，回歸到疫情爆發前的水準，那麼將需要有比以往任何一次經濟復甦，都明顯更快的招聘速度。在悲觀的角度，若非如此，到 2021 年失業率可能保持兩位數。

經濟學家們提出了三種可能的失業率情景。一個情景假設招聘速度與其他復甦時期相當，這化表著衰退之後，招聘速度趨於緩慢反彈，鑑於當前經濟下滑的嚴重性，這種情況相對不利。

另一個情景是經濟增速在今年下半年反彈並在 2021 年保持強勁，基於 GDP / 失業率就業預測，失業率在 2020 年第 2 季度達到 18% 以上的峰值，隨後由於與 GDP 增長歷史關係的潛在有限變化，導致第 3 季迅速下降。

失業率變化預測 (圖表取自舊金山 Fed 網站)

最樂觀的情景假設是，7 月疫情管控措施結束後招聘情況強勁，招聘步伐在第 3 季度結束前。就重回疫情爆發之前的水準。但這也代表，7 月、8 月、9 月，每個月都實現 900 萬人的招聘規模，這相當於 2008 年金融危機之後最強勁時期的近 4 倍。

報告結論認為，鑑於對未來勞動力市場的衡量存在隱含的不確定性，必須密切監視廣泛的指標，以評估美國勞動力市場如何應對 COVID-19 衝擊。