〈台股盤中〉開高走高攻克年線 拚站穩「萬一」關卡

美股周三大漲，激勵台股今 (21) 日電子三雄領軍走強，早盤一度大漲逾百點，站上「萬一」關卡，傳產權值股台塑三寶走揚助攻，國泰金、富邦金等也站穩盤上，指數開高走高、攻克年線，估今日成交量將擴增至約 1800 億元，挑戰站穩萬一關卡。

電子三雄方面，台積電開高走高，盤中漲幅逾 1%、站回月線；股王大立光表現同樣強勢，漲幅逾 1.5%，收復 5 日線；鴻海表現相對平淡，僅小漲 0.4%，在平盤附近震盪。

華為概念股歷經修正後，相關個股止跌反彈，華星光亮燈漲停，台光電大漲逾 8%，京元電大漲逾 6%，東訊、合勤控、眾達 - KY、奇鋐均漲逾 4%，晶技、明泰表現也不俗。

PCB 族群再度轉強，除台光電大漲 8% 外，聯茂、敬鵬、金像電也漲逾 3%，柏承、高技、華通、欣興、建榮漲幅均超過 2%。

防疫概念股持續火熱走勢，宏遠、康那香、易威、恆大亮燈漲停，熱映、盛弘、晟德大漲逾 6%，旭富、富邦媒、麗豐 - KY、網家漲幅逾 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，華為禁令細節仍不明確，對後續產業的影響還無法評估，對台灣供應鏈帶來相當大不確定性，即便指數大漲，來到年線附近仍具有一定壓力，下方支撐來自各國經濟陸續重啟後的景氣展望，短線指數拉回空間有限，估將續維持橫向整理。