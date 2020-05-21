〈台股盤後〉強彈百點站穩萬一 人氣股接連竄出續攻半年線反壓

在防疫概念股續強、電子和傳產人氣股一棒接一棒竄出輪動維繫人氣下，台股指數今 (21) 日開平走高，終場大漲 100.51 點，收在 11008.31 點，成交值 1689.7 億元，法人指出，台股再度站上萬一關卡並攻破年線，若量能可維持近期的交易熱度，年線反壓將成下檔支撐，震盪後繼續挑戰半年線反壓可期。

今日口罩概念股買盤仍強強滾，恆大、康那香再度攻上漲停，新麗漲逾 6%；而多檔防疫概念股也持續艦到強勢買盤，易威、熱映漲停，旭富、瑞基和申豐漲半根停板，盛弘和信邦漲 3%。

光通訊族群再度成為電子股的人氣焦點之一，華星光漲停，前鼎漲逾 6%，聯鈞漲超過 4%，眾達 - KY 漲逾 3%。傳產中的自行車族群續見強勢表現，桂盟、日馳均漲超過 8%，巨大漲 6%。觸控面板族群中，GIS-KY 早盤見買盤強勢發動，攻上漲停，熒茂漲 6%。砷化鎵族群則是稍稍擺脫低潮，宏捷科漲 4%、聯亞漲 3%，穩懋漲逾 2%，全新也漲近 2%。

此外，個股輪動也相當迅速，人氣股一棒接一棒竄出，榮群、泰鼎 - KY、宏齊、嘉基、矽統、宣德、捷泰、家登、光鋐、瑞耘、科嘉 - KY 等漲停，台光電、神達、精材和帆宣等漲 8% 上下，豐泰、儒鴻、茂矽漲逾 7%，勝麗、陽明、京元電子、醣聯、岱宇、台表科等也漲 6% 上下。

從權值股來看，寶成、聯電漲超過 3%，台灣高鐵反彈 2.8%，廣達和日月光投控漲 2%，大立光、南亞科、台積電、永豐金、統一超、統一、光寶科、台塑化、中租 - KY、國泰金和台化等均穩在紅盤上。

元大投顧指出，各主要央行加大貨幣寬鬆力度，充沛資金環境提供股市強有力的下檔支撐，使本波行情可維持在月線上強勢整理，儘管美國商務部將對華為禁令升級，使資金從相關電子股撤出，但同時也轉向加碼低基期傳產股，顯示動盪的盤勢中仍有相當的投資機會。

不過，由於指數已漲多，未來能夠反應的潛在利多變少，再加上季線仍需要約半個月的時間才開始扣抵低值區，仍建議投資人且戰且走。

統一投顧則指出，籌碼面上外資有買盤逐步回溫跡象，可望使台股維持盤堅震盪格局。