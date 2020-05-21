〈金管會立院備詢〉顧規黃隨？黃天牧提今年施政重點 貫徹執行做出自己

金管會主委黃天牧今 (21) 日上任後首度赴財委會備詢，多位藍綠立委都關切會「顧歸黃隨」還是超越顧立雄，黃天牧表示，顧主委任內推動的金融政策，會繼續貫徹執行，「但每個主委有自己的風格，我會做我自己」。黃天牧並提出今 (2020) 年銀行、保險、證券的施政重點。

立委賴士葆表示，黃天牧擔任副主委七年，終於做到主委，是本次內閣改組少數的「好牌」，也是眾望所歸，賴士葆問他是否有媳婦熬成婆的感覺？黃天牧表示，「這是一個重任，我會全力以赴 」 。

賴士葆進一步問，「你會顧規黃隨，還是超越顧立雄」？黃天牧表示，顧主委任內推動的金融政策，會繼續貫徹執行，但每個主委有自己的風格，我會做我自己」。

立委曾銘宗要黃天牧用一句話來說明未來施政願景，黃天牧提到「穩定金融，協助金融產業發展」。黃天牧也提出對銀行、保險、證券業的施政重點，在銀行業方面，今年財管方案預計年底上路，境內企業可在 OBU 做外幣授信業務、開放銀行第二階段、純網銀也都將在年底前陸續上路，電支電票條例修正案將送大院審查。

在保險業方面，黃天牧表示，首先是清償能力如何接軌國際，讓保險業強化經營韌性，再者是保險商品如何兼顧保障，由保險業發揮社會責任，照顧弱勢民眾，因此預計調整保障商品結構，預計將壽險保障比例提高。此外，今日也有立委提出「紓困保險化」的議題，建議應由保險公司來分攤政府紓困措施，黃天牧認為這是很好的方向，金管會將在 1 個月內研究可行性。

證券業部分，目前直接金融占比 10%，與國際相比仍偏低，尤其是中小企業透過資本市場籌資，也將推出新做法，其次為公司治理將屆期，將會提出未來 3 年方案，最後是零股交易，對於年輕人有助益，可望落實普惠金融。

曾銘宗進一步問，金管會未來施政有哪些挑戰？黃天牧表示，疫情過後，國際政治、經濟情勢更加變化莫測，如何面對要更加超前部署，低利率環境及資安威脅都是金融監理要面對的。至於受疫情影響，今年銀行、證券和保險獲利是否可能大幅衰退？黃天牧表示，疫情確實會有所影響，但年底前還會有那些變數陸續出現目前也無法預估，金管會會審慎以對。