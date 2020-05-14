陳美伶卸任國發會主委 成就新創、地方創生背後最大推手

行政院會今 (14) 日進行完成內閣總辭，其中國發會主委陳美伶今早對國發會同仁發出感謝信，並表示已被告知 520 後將不再續任主委一職，回顧陳美伶任職國發會期間，推動新創、地方創生、活化中興新村等皆獲得不少好評，而她也是國發會組織改造後，任期最久主委，長達 2 年 8 個月。

推動新創、地方創生不遺餘力

陳美伶有「內閣鐵娘子」之稱，在 2017 年 9 月接掌國發會主委一職，期間除扶植新創外，也推動地方創生、活化中興新村，以扶植新創來說，陳美伶多次親自出席新創投資活動，除了旗下台杉投資外，近年也持續推動 5+2 產業、天使投資方案，協助電子、生技業新創發展，也曾鼓勵新創，法律沒有禁止就是可以的。

近期面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，陳美伶也與副主委鄭貞茂親上火線，在臉書直播，與新創團隊說明，國發基金投資新創企業特別股方案，希望協助新創度過疫情難關，也成功解決不少新創團隊的燃眉之急，在新創界中獲得不少肯定。

地方創生也是陳美伶任內重要政績之一，她將 2019 年訂為地方創生元年，親自走訪全台不少偏鄉聚落，強調要以投資代替補助推動地方創生，更射出 5 箭，包含企業投資故鄉、科技導入、整合部會資源產官學研社參與、社會參與、品牌建立，讓不少偏鄉聚落發展出獨有特色，去年國發會年終分享會上，她也不吝分享這些具有特色的咖啡、咖哩、醬油等產品。

另一方面，國發會從去年承接中興新村北、中核心維運與活化後，逐步恢復行政機能，也舉辦不少市集活動，成功帶動人潮，讓中興新村逐步活化。

促使法規鬆綁、落實商會建議

除了推動新創外，陳美伶上任國發會主委後，也積極與立院協調，完成許多法規鬆綁，包含外國專業人才延攬及僱用法、新經濟移民法、開放資料專法等等，解決企業攬才問題、活化資料應用。

另一方面，歐盟宣布啟動個資保護新規範 GDPR 後，陳美伶去年表示，將修正個人資料保護條例，以取得 GDPR 適足性認定，預期今年 3 月進行法規研修，成立個人資料保護委員會專責機關，目前仍持續進行中，她也兩度親赴歐盟協商適足性認定。

陳美伶也定期參與美國、歐洲、日本等各國商會，傾聽、協助商會提出的白皮書建議可以獲得解決及進展，因此，她的行動力也獲得不少商會肯定。

卸任後下一步

陳美伶今下午現身國發會記者室，與駐會記者短暫道別，記者好奇 520 後下一步，陳美伶表示，關於後續規劃目前並不急著下決定，也已婉拒赴考試院擔任專任委員邀請，至於有學校邀請回校任職，也並未答應。

陳美伶表示，退休的人都有最重要的兩件事，身體健康、生活要有內容，她也打算卸任後先去禪修閉關一陣子，上午也向家人告知將不續任主委一職，家人則回覆她，「家的溫暖永遠擁抱你，堅強、淡然、冷靜、不落淚」，讓她相當暖心。

關於卸任前規劃，陳美伶表示，既有安排的會議都會正常舉行，下周也會發表一份「後疫情時代產業發展對策」報告書，分析未來經濟發展趨勢，將有零接觸、大健康等趨勢，下周一還會與日本商會開會，周二下午則有地方創生工作會議，結束後才會正式卸下國發會主委一職。

行政院今完成內閣總辭，除陳美伶外，包含文化部長鄭麗君、科技部長陳良基也都表示將交棒、去職。