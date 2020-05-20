遠距商機帶動資通訊產品出貨 4月外銷訂單年增2.3%

經濟部統計處今 (20) 日公布 4 月外銷訂單 385.3 億美元，月減 4.3%、年增 2.3%，經濟部表示，受惠遠距商機崛起、新興科技應用持續擴展，科技類貨品接單明顯成長，但肺炎疫情持續延燒，各國限縮經濟活動，衝擊傳統貨品接單，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，經濟部表示，受惠遠距商機崛起，帶動筆電、平板電腦、伺服器及網通產品等組裝代工及供應鏈接單成長，對電子零組件需求增加，資訊通信及電子產品分別年增 18.6% 及 16.2%。

光學器材同樣因背光模組訂單成長，4 月訂單年增 5.3%，但鏡頭模組接單減少、面板價格持續低於去年同期，抵銷部分增幅。

傳統貨品方面，經濟部指出，肺炎疫情持續蔓延，衝擊全球景氣，終端需求不振，加上國際原物料價格走跌，接單續呈現負成長，其中基本金屬年減 20.8%，機械年減 13.6%，塑橡膠製品年減 23.3%，化學品年減 22.7%。

展望未來，經濟部表示，在高效能運算、5G、AI、雲端伺服器等商機發酵，加上宅經濟帶動相關設備需求增溫，可望挹注資訊通信及電子產品接單動能續強，但肺炎疫情對全球生產及消費衝擊、美中貿易爭端疑慮再起、國際油價低檔震盪，仍恐約制訂單成長動能。

海內外生產比重方面，經濟部指出，由於高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，導致 4 月外銷訂單海外生產比回升至 56%，月增 5.5 個百分點、年增 5.2 個百分點，但累計前 4 月仍較去年同期下滑 1 個百分點。