遞延訂單發酵 虹揚-KY Q2力拚持平去年同期

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 今 (19) 日舉辦法說會，發言人程御峰指出，目前中國工廠復工率已達 100%，第 2 季在遞延訂單發酵下，營收可望優於上季，力拚持平去年同期。

虹揚 - KY 第 1 季受疫情干擾，營收創單季新低，也因營收規模緊縮，虧損擴大，每股虧 0.77 元，不過，隨著中國工廠復工進度良好，加上橋式與整流式二極體訂單回溫，帶動第 2 季營運回溫，有助虧損收斂。

虹揚 - KY 近期也積極開拓新事業，目前已在中國建立 CNAS(中國合格評定國家認可委員會) 實驗室，預計最快第 4 季可拿到官方認證，屆時將具備開立第三方報告的能力，除了可提升自身產品品質管控，也有助營收表現。

至於揚州二廠的二期工程，程御峰表示，原先預計今年上半年完工，但受疫情影響，完工時程將遞延半年，預計第 4 季開始投產。

虹揚 - KY 營收以兩大產品線為主，太陽能二極體、橋式整流器分別占營收比重達 4 成、3 成，二極體、其他包括晶圓銷售合計約 3 成；地區銷售別則以中國為主，近 7 成，亞洲除中國外則約 3 成。

虹揚 - KY 自 2018 年起，受美中貿易戰影響，加上中國太陽能 531 新政，導致相關業績明顯下滑，營運呈現連七季虧損；第 1 季營收 3.06 億元，季減 34.2%，年減 22.73%，稅後虧損 0.52 億元，較上季與去年同期虧損擴大，每股稅後虧損 0.77 元。