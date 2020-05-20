國家隊護盤+台積電甩尾 台股守住10900點 三大法人聯手買超62.9億元

台股今 (20) 日開高走低，短線獲利了結賣壓出籠，指數一度翻黑，所幸靠台積電甩尾拉高，帶領大盤力守在 10900 點關卡之上，終場上漲 47.36 點，收在 10907.8 點，成交值收斂至 1686.94 億元，三大法人聯手買超 62.93 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日持續買超 42.77 億元，投信買超 10.31 億元，自營商買超 9.84 億元，三大法人今日合計買超 62.93 億元。

總統蔡英文上午發表就職演說，在 520 行情帶動下，早盤指數衝破 10900 點大關，不過，國家隊護盤的同時，內外資也趁機倒貨，加上適逢台指期結算日，獲利了結賣壓出籠，指數多空交戰，尾盤由台積電甩尾拉高作收，終場上漲 47.36 點或 0.44%，收在 10907.8 點，成交值 1686.9 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電今日在平盤附近震盪，終場上漲 0.85%；大立光漲幅收斂至 0.65%；鴻海盤中翻黑後一路處於盤下，終場小跌 0.4%。

盤面電子股中，IC 設計族群表現依舊亮眼，聯發科上漲 1.7%，IC 設計三千金中，祥碩大漲逾 5%，信驊及矽力 - KY 則震盪走跌。此外，國巨因發行全球存託憑證 (ECB) 轉換價溢價 30%，帶動股價大漲 3%。

防疫概念股仍舊是盤面焦點，易威、盛弘、恆大、康那香、熱映亮燈漲停，富邦媒、網家大漲逾 5%，國光生、中天、邦特、晟德也續強。