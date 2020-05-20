〈台股盤後〉520行情支撐 尾盤拉高上漲47點 站回10900點關卡

總統蔡英文今 (20) 日上午發表就職演說，在 520 行情帶動下，早盤指數衝破 10900 點大關，不過，國家隊護盤的同時，內外資也趁機倒貨，加上適逢台指期結算日，獲利了結賣壓出籠，指數多空交戰，尾盤由台積電甩尾拉高作收，終場上漲 47.36 點，收在 10907.8 點，力守 10900 點關卡之上，成交量 1686.9 億元。

台股上市族群中，除資服、電纜、電子設備、水泥、其他電子、化工、營建、造紙、玻璃、油燃指數收黑外，其餘均收紅，以汽車族群表現最強勢，漲幅 1.66%，其次為其他族群。

櫃買指數上漲 0.66 點，收在 143.3 點，成交值 488 億元。上櫃族群方面，除半導體、航運、化工、觀光指數收黑外，其餘均收紅，以光電族群表現最強勢，漲幅逾 2.7%。

電子三雄方面，台積電今日在平盤附近震盪，終場上漲 0.85%，收在 294 元；股王大立光上漲 0.65%，收在 3870 元；鴻海表現最弱勢，盤中翻黑後一路處於盤下，下跌 0.4%，收在 74.5 元。

盤面電子股中，IC 設計族群續強，茂達、類比科亮燈漲停，系微、禾瑞亞、偉詮電、創惟大漲逾 4%，尼克森、富鼎、驊訊、九暘、世紀、致新表現也都不俗。

LED 族群表現也相當強勢，隆達午盤後一度觸及漲停，終場大漲 9%，晶電漲幅也逾 4%，億光、宏齊、榮創漲幅均超過 2%。

防疫概念股依然為盤面焦點，易威、盛弘、恆大、康那香、熱映亮燈漲停，富邦媒、網家大漲逾 5%，國光生、中天、邦特、晟德也續強。

國泰證期分析師蔡明翰指出，目前指數仍處於狹幅震盪，利多來自歐美疫情有持續趨緩現象，但美中科技戰對電子股帶來一定壓力，在上有壓、下有撐之下，短期指數仍會維持橫向整理格局。

