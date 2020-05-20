AR眼鏡有妙用！英國醫師戴微軟Hololens降低染疫風險

倫敦的醫療院所正在測試透過微軟 (MSFT-US) 技術降低醫療人員感染風險，讓醫師戴上擴增實境 (AR) 眼鏡 Hololens，一方面充當護目鏡，還能透過微軟的視訊會議軟體「Teams」把患者的檢查圖像和音訊傳送給房外的同事。如果計畫成功，可能擴大應用到整個英國國家醫療保健服務 (NHS)。

《彭博》報導，倫敦聖瑪莉醫院外科醫師 James Kinross 說，這項計畫把暴露在感染風險降到最低，醫院需要的個人防護裝備數量大幅減少，病患也有更多機會透過遠距醫療找到專科醫師。

新冠肺炎推動遠距醫療發展，許多醫師和病患採用新的科技平台。根據 BBC，在疫情嚴峻的英國，至今超過 100 名 NHS 人員被病毒奪去生命，染疫者更遠高於此，然而至今尚無有效的疫苗或療法問世，尋找能夠長期抗疫的解決辦法格外重要。

Kinross 說：「我們將和 Covid-19 共處至少一年，甚至更久，所以需要可長可久的解決辦法來對抗病毒。這比推出疫苗容易多了。」

根據微軟提供的資料，NHS 旗下五家醫院測試 Hololens 的結果顯示，醫療人員暴露在病毒的時間大幅減少 83%。

這項計畫也存在一些問題，醫師發現身上的防護設備會擋到 AR 眼鏡的感測器，因此需要調整。此外，醫療人員必須在符合政府數據管理的條件下，才能連上 NHS 網路。

Hololens 每副售價約 3000 英鎊 (3661 美元)，雖然醫師用智慧手機就能進行視訊溝通，但他們必須手握手機，容易因此受到感染。

針對醫療應用，Hololens 做了一些調整，包括簡化把多人拉進聊天室的功能，導入醫療紀錄和 X 光，其本身具備降低音量的功能，有助保持對話的隱私性。

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