微電首創太陽能開放生態系模式 助產業永續經營

微電集團今 (19) 日發表太陽能產業的全新營運模式，董事長王愍迪表示，現今太陽能產業多透過集團間的大筆資金買賣，進行獲利了結，但微電想透過太陽能開放生態系，擴大社會參與程度，除可顧及參與者利益，也能達成太陽能產業根留台灣、永續經營的目標。

王愍迪指出，太陽能開放生態系整合了「電流、金流、資訊流」三位一體完整服務，提供透明資訊、連結數位金融創新，有助投資者隨時追蹤投資標的動向。

微電集團為台灣前三大太陽能營運商，大股東為福華集團、聯邦創投等，也曾獲政府資金挹注，目前持有電廠容量近 220 MW、管理超過 100 億元資金，2021 年目標為持有電廠容量達 400MW 容量、管理資金達 200 億元。

王愍迪指出，由於台灣太陽能產業快速發展，弊病叢生，包括未落實建廠、未妥善維運，甚至與地方爭利等，因此期望透過「太陽能開放生態系」，藉由自行研發的資產數據管理平台，讓投資者能以圖像介面，即時查看電廠的建置與營運，讓資訊公開透明。

電廠維運方面，微電也導入工業物聯網 (IIoT)，達到設備運作預測，以及遠端監控管理能力，除了可確保發電收益，也可追蹤電廠營運，有效降低營運風險，實踐永續經營與管理。