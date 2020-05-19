三大法人聯手買超 外資回補電子、金融族群 續調節鴻海

台股今 (19) 日在美股激勵下，終場上漲 119.89 點、1.11%，收 10860.44 點，成交量 1853 億元，三大法人同步買超 69.36 億元，其中外資終結連五賣，買超標的以電子、金融族群為大宗，另外持續賣超鴻海，累計 5 日賣超 5.6 萬張。

三大法人今日聯手站在買方，外資買超 46.51 億元，投信買超 10.31 億元，自營商買超 12.55 億元。期貨方面，外資加碼多單 1473 口，多單未平倉口數來到 37430 口；投信減碼空單 1838 口，空單未平倉口數為 36959 口；自營商減碼多單 1026 口，多單未平倉口數來到 6499 口。

外資昨日大賣華為概念股的欣興，今日回補 1.5 萬張，另外買超中信金、新光金逾萬張，兆豐金及第一金也超過 6000 張，其他電子股包含緯創、聯發科、群創、廣達等，也都是買超標的。

外資賣超第一名為鴻海，調節 1.9 萬張，累計 5 日已賣超 5.6 萬張，元大金、聯電、元大美債 20 年、富邦 VIX、京元電、和碩、旺宏遭調節逾萬張。

投信買超前 10 名包括華航、裕隆、台塑、元太、正隆、台灣高鐵、台積電、台塑化、光寶科、台泥；賣超欣興、南電、華通、京元電、台燿、臺企銀、穩懋、健策、國巨及大學光。

自營商買超前 10 名，分別為群創、友達、國產、長榮、南電、中石化、國揚、欣興、台表科、華通；賣超則分別有金像電、新光金、長興、遠雄、英業達、智邦、建準、旭富、神隆及世紀鋼。