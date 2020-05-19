〈台股盤前〉美疫苗報喜 靜待台積電領軍同歡

台股昨 (18) 日受華為概念股慘跌拖累，終場下跌 74.37 點、收在 10740.55 點；不過美國傳來疫情好消息，Moderna 疫苗初步試驗結果告捷，帶動華爾街一片歡騰，道瓊暴漲 911 點，可望激勵台股今日表現重返 10800 點、挑戰 5 日線。

美國政府推出新規定打擊中國華為出貨及旗下海思與供應鏈，主要電子權值股受此利空消息衝擊，股王大立光收在 3860 元，下跌 5.04%。晶圓代工龍頭台積電收 290 元，下跌 2.68%。鴻海收 75 元，下跌 2.72%。

外資昨日賣超 159 億元、連五賣金額合計 665 億元，外資大砍台積電達 4.27 萬張，賣超排名第 1，若拉長從今年以來來看，外資今年賣超台積電金額已經衝上 2126 億元，賣超張數達 70 萬張，持股比率下降至 75.5%，為近年最低。

不過，台積電 ADR 今晨隨美股大盤收漲，大漲 4.16%，較台北交易股價溢價 7.25%，有助台積電現貨今天的反彈路。

今日觀盤重點，手機晶片大廠聯發科積極強攻 5G 晶片商機，昨日線上發表新款中高階 5G 系統單晶片「天璣 820」，並獲得大陸紅米手機 10X 首發採用；新 5G 產品發表將帶動本季營收成長，並抵銷掉近期部份減緩的消費性電子需求，估計毛利率將維持平穩。聯發科昨天已經大漲，今天可持續關注其表現。

壽險公會昨日公布今年前四月初年度保費收入，累計金額 2687.9 億元，年減 41%，傳統型與投資型保單初年度保費衰退均逾四成，保費收入懸崖困境明顯浮現，要留意壽險金控股價反映。

整體來說，台股昨日低點均未觸及月線，顯示在月線前有撐、剎車止住跌勢，今天受惠於美股強彈，渴望也跟進表態，不過，520 總統就職在即、台指期結算前夕、以及季線約 10496 點呈現下彎趨勢，仍要提防震盪。

