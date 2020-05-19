〈國泰金法說〉帳面淨值Q1蒸發逾千億 國壽逢低大買台股500億元

國泰金 (2882-TW) 今 (19) 日舉行線上法說會，受 3 月股災影響，國泰金帳面淨值單季蒸發超過千億元，所幸 4 月股市回穩，淨值已大幅回升。旗下國泰人壽第一季國內外股票部位增加 760 億元，其中，光是台股就逢低加碼，資金部位較去年底增加 500 億元。

國泰金今 (2020) 年第一季稅後純益 235 億元，年增 74%，每股稅後純益 1.77 元，金控帳面淨值 6696 億元，較去年底的 7820 億元減少 1124 億元，扣除特別股淨值，普通股每股淨值 43.1 元。

國泰金資本適足率 (CAR) 從去年的 127.1% 上升至 139%，國泰人壽資本適足率 (RBC) 也從去年的 291.7% 提升到 346%。

而國泰世華銀第一季 NIM 較去年底成長到 1.25%，國泰金表示，存放利差會跳升上來，是因為存款利率先調，放款利率還沒動，但依照趨勢，NIM 勢必會往下修，預計至年底至少下修 6bps，但該行仍會調整資金部位，盡力把 NIM 維持在 1.2% 以上。

此外，觀察國泰人壽資產配置，第一季逢低加碼台股，台股部位較去年底大增 500 億元，國外股票部位增加 260 億元，國內債券部位增加 110 億元，唯獨國外債券部位減少 280 億元，避險前經常性收益率在 3.11%，第 1 季的外幣避險成本 1.69%，避險後投資收益率達 4.16%。

國壽第一季帳面淨值 4791 億元，較去年底的 5945 億元，減少 1154 億元，金融資產未實現損益大幅下降，由去年底的 1153 億元轉為 - 136 億元，不過因 4 月資本市場回穩，到 4 月底，淨值已經回到 5660 億元，金控淨值已回到 7610 億元，而國壽金融資產未實現損益已大幅回升 830 億元，整體未實現回升近 1900 億元。

國泰人壽今天也公布隱含價值，去年底隱含價值 (EV) 成長到 9350 億元，年增 4%，金控每股隱含價值也從前年的 71.5 元，上升到 74.1 元，年增 4%，相較目前國泰金股價 39.45 元，溢價幅度達 87.8%，不過，國壽精算價值 (AV) 從 1 兆 3510 億元降到去年底的 1 兆 2420 億元，年減 8%。