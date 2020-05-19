台灣最強50大集團 鴻海超車台塑躍產業龍頭 台積電最會賺

《天下雜誌》睽違 20 年，再度推出台灣 50 大企業集團排行榜，其中，鴻海 (2317-TW) 集團跨過營收 6 兆元關卡，取代台塑 (1301-TW) 集團成為台灣產業龍頭，且遙遙領先其他家；晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 也取代聯電 (2303-TW)，不僅賺最多、也是最會賺錢的企業集團。

2000 年時，《天下》首度以合併報表、實際控制轉投資企業財報的方式，調查出台灣營收最大的 50 家企業集團。睽違 20 年再度進行，台灣經濟發展最舉足輕重的 50 大巨人出列。

《天下》指出，鴻海代表的資通訊產業，在台灣占了半壁江山，50 大之中資通訊產業就占 24 家，相較上一次的 14 家，顯見台灣自 90 年代資訊電子產業起飛以來，儼然已成台灣經濟最重要支柱。

根據調查，台灣已有 8 家集團營收突破兆元，即便當年冠軍台塑集團不再獨領風騷，位居第二名，仍領先第三名和碩 (4938-TW) 逾 2000 億元，但 5G 與 AI 產業發展態勢迅猛，石化業不再受青睞，此消彼長，台塑被超車並非是完全不可能。

至於最賺錢集團，20 年前由聯電稱霸，如今取而代之的是台積電，以總獲利 3519.4 億元遙遙領先所有企業集團，台塑、鴻海分居亞、季軍，緊接著是富邦 (2881-TW)、國泰 (2882-TW) 集團。

再以純益率來看，台積依舊稱霸，第二名卻跑出了大黑馬台泥 (1101-TW) 集團，元大 (2885-TW) 集團、中華電信 (2412-TW)、可成 (2474-TW) 則分居三、四、五名。台積可說是內外兼優，營收成長與高獲利能力同兼備；台泥異軍突起代表水泥這古老的行業是歷久彌堅，比獲利能力絲毫不遜色。

《天下》指出，集團發展也讓製造或服務業態界線愈趨模糊，調查也發現，傳統企業集團跨足不同行業，如製造起家的潤泰、聯華神通、遠東集團，因通路與電信服務、保險事業壯大許多。以遠東集團來說，事業體跨足之廣，足以影響台灣人一天的食衣住行。

攤開台灣 50 大集團的年紀，有 10 大集團創立超過一甲子，其中最老字號是永豐餘，今年正式進入 97 歲，遠東 84 年、潤泰 78 年、台泥 75 年、和泰 74 年，但仍有 21 個集團現仍處於第一代創辦人掌權中，領導人年齡普遍偏高，未來接班傳承將是 50 大集團永續經營的一大挑戰。