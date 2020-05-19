〈友訊經營權之爭〉戰火持續延燒 董座、市場派論戰市占率

網通廠友訊 (2409-TW) 董事長胡雪指出，公司近年積極轉型，毛利率已經大幅提升，在全球多國市占率領先，駁斥外界所稱 D-Link 是「雜牌」說法；對此，市場派也反擊，認為友訊在全球主要市場歐美及中國影響甚微，未來營收、品牌市佔率將繼續走下坡，恐連雜牌都不是。

胡雪發出致全體股東一封信，除再次強調近年致力軟實力開發，轉向雲平台服務，並加強企業用戶市場，毛利率已經大幅提升，更引用數據，強調無線產品銷售在台灣、加拿大市占率高居第一，在印度、俄羅斯、澳洲、巴西等地，也均為前三。

不過，代表市場派的鍾祥鳳、馮忠鵬也發聲明回擊，全球最大的經濟體是美國、歐洲以及中國，就算在台灣、印度、俄羅斯、加拿大、澳洲等國家市占率處於領先群，這對一個國際品牌而言，影響甚微。

二人也在聲明中指出，友訊本來是全球消費性網通產品第一品牌，卻在最近 10 年，落後於後來居上的華為、TP-Link、華碩等；2010 年時 D-Link 與 TP-Link 的營收都約為 10 億美金，但到去年，TP-Link 營收達 22 億美金，D-Link 僅 5.6 億美金，只有 TP-Link 的四分之一。

最後，二人強調，如果只為守護家族傳承，掌握公司的所有權、經營權，排斥外部專業經理人來經營管理，只會讓友訊繼續虧損下去，營收及品牌市佔率繼續走下坡，最後連「雜牌」都不是，甚有可能淡出市場，只有選擇專業人士來經營公司，回復治理正軌、加強國際競爭力，期能轉虧為盈，才能符合股東、員工等全體利害關係人的最大利益。