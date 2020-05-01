友訊經營權之爭延燒、景氣黃藍燈、瑞德西韋有效抗疫 本周大事回顧

友訊經營權之爭越演越烈，董座胡雪昨 (30) 日聯手佳世達，突襲撤換明泰董座李中旺，成功抵禦台鋼集團插旗；國發會公布 3 月景氣燈號，由綠燈轉為黃藍燈，顯示消費力道趨緩，並預計 4 月景氣仍疲弱；瑞德西韋周三獲美國官方證實，是可阻止新冠病毒的藥物；本周台股收紅，大漲 644.78 點或 6.23%，收在 10992.14 點、站上年線，挑戰「萬一」大關，以下是本周大事回顧：

友訊經營權燒到明泰 佳世達出手相助

友訊經營權之爭越演越烈，董座胡雪昨 (30) 日聯手佳世達，突襲撤換明泰董座李中旺，佳世達昨日也加碼明泰持股，擬在 5 月 12 日前，以每股 30 元公開收購明泰，最多 10.3 萬張股或 19% 股權，屆時佳世達持有明泰股最多達 42.8%，鞏固最大單一股東地位。

3 月景氣燈號轉黃藍燈 國發會指 4 月景氣仍低迷

國發會周一公布 3 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 20 分，月減 4 分，燈號由綠燈，轉向的景氣轉向的黃藍燈，且景氣領先、同時指標皆下跌，顯示景氣明顯受疫情干擾。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，3 月台灣外貿、內需皆降溫疲弱，預期 4 月景氣仍趨疲弱，且領先指標已連 6 個月衰退，跌幅擴大至 4.93%，顯示未來景氣動能將持續放緩。

NIH 證實瑞德西韋試驗結果正面 可望阻止新冠病毒

美國國家衛生研究院 (NIH) 臨床試驗顯示，瑞德西韋能促進新冠肺炎病患的治療過程，而美國藥廠吉利德也指出，瑞德西韋的實驗出現正面數據；美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 對此表示，隨著瑞德西韋的試驗數據帶來不少好消息，可望樹立新的護理治療標準。

央行指現金流被收緊 2000 億元專案融通有其必要性

台灣央行周四公布第 1 季理監事聯席會議議事錄摘要，理事一致同意央行推出中小企業融通機制，有理事指出，業界當前面臨最大困難是現金流被收緊，因此認為 2000 億元專案融通是對症下藥之策，對企業助益極大，不過，須力促民營銀行共同配合施行，並給予銀行自行判斷合宜的貸款利率空間。

聯發科 5G 晶片放量 Q2 營收季增上看 10% 毛利率高標衝 44%

手機晶片大廠聯發科周二舉辦法說會，展望第 2 季，執行長蔡力行表示，5G 手機晶片天璣 800 系列開始放量出貨，本季營收估達 621 至 669 億元，季增 2-10%，年增 1-9%，毛利率則估達 41%-44%，高標有機會優於上季 43.1%，挑戰改寫 20 季來高點。

蔡力行表示，聯發科天璣 1000 系列切入中系高階手機供應鏈，已在第 1 季出貨，而瞄準中階市場的天璣 800 系列將在第 2 季開始放量，推升整季行動運算平台業績優上季，且 5G 晶片毛利率優於公司平均，有助整體公司毛利率維持高檔。

聯電下修今年晶圓代工產值 估年增 1-3% 聯電則可優於平均

晶圓代工廠聯電周一召開法說，預計第 2 季營運可望持續成長，但受到疫情影響，下修今年產業與公司展望，晶圓代工產值由年增 7-9% 下修至 1-3%，相較台積電對產業的展望仍保守許多；聯電本身則受惠日本新廠加入營運帶動，今年表現仍可大幅優於產業平均。

日月光 Q2 營收估季增 7-9% 毛利率也可成長

封測大廠日月光投控周三召開法說會，公司預估第 2 季可望延續首季動能，法人看好營收可望季增 7-9%，毛利率也可望略增，不過，由於今年受到疫情影響，公司坦言，下半年能見度不高，難以評論全年展望。

旺宏 FLASH 產能全滿 上半年營運估創同期新高

記憶體大廠旺宏董事長吳敏求看好，今年成長動能將來自 NAND Flash 與高密度 NOR Flash，NOR 與 NAND 第 2 季都已啟動漲價，且下半年還有漲價空間；目前各廠產能近滿載，第 2 季營運與第 1 季相近，上半年可望優於往年同期並創歷年同期高，今年整體營運也將優於去年。

展望後市，吳敏求表示，目前各廠已近滿載，第 2 季營運估持平第 1 季維持高檔，表現不錯，上半年營運更可望優於往年，雖然不確定性高，看下半年展望仍言之過早，但就客戶新品設計導入、及市場需求來看，今年營運將優於去年。