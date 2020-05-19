日本外交藍皮書表態：台灣是極重要夥伴、一貫支持台灣參加WHA

日本在今年的外交藍皮書提到，該國一貫支持台灣以觀察員的身分參加世界衛生組織 (WHO) 的年度世界衛生大會 (WHA)，強調日本政府立場。

日本外長茂木敏充在週二 (19 日) 的內閣會議上，報告了 2020 年版的外交藍皮書。在關於台灣以觀察員身分參加 WHA 的問題方面，該外交藍皮書在內容中寫著，日本「向來一貫支持」，這也是自 2017 年台灣無法參加 WHA 以來，首度在外交藍皮書裡明記。

日本外長茂木敏充 (圖片：AFP)

在 5 月 18 日所召開的 WHA，雖然美國、日本等國都對台灣的參加表示支持立場，但還是在中國的反對下而無法實現。

日本在 2019 年版的外交藍皮書中提到台灣是「重要夥伴」，而在 2020 年版的外交藍皮書中更加強語氣，指台灣是「極重要夥伴」。

另外，在書中的記述方面，有關台灣的內容篇幅，也從去年的半頁增加到了一頁，日本政府不僅提到「台日雙方民眾情感大致良好」，也指出雙方在人的往來方面「密切」。

此外，日本官房長官菅義偉也在週二 (19 日) 的記者會上，對於台灣無法以觀察員身分參加 WHA 一事表示可惜，菅義偉提到，日本向來在國際保健問題的因應上，認為不該有地理上的空白地帶發生，也會持續這樣的主張。

在有關美國於 WHA 對中國提出批評一事，菅義偉則說道：「有關第三國間的應對往來，不表示意見」，避開了這項提問。

不過菅義偉也再次強調：「在朝著國際社會合作的方向，WHA 應當成為發出相關訊息的場所，而有關 WHO 的功能等問題，也該等疫情告一段落後，進行充分的檢視。」