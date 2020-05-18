華為分析師大會開幕！郭平：美方技術打壓最終恐衝擊自身利益

華為第 17 屆全球分析師大會週一 (18 日) 於深圳開幕，華為輪值董事長郭平表示，除了華為外，美方技術打壓影響層面廣泛，整體產業鏈恐受嚴厲衝擊，最後甚至反過來傷害美國自家利益。

華為本屆全球分析師大會開幕式演說以「跨過時艱，向未來」為主題，由輪值董事長郭平分享一年來的業績表現。針對美方近年來以技術打壓，他認為影響到的不僅僅是華為，也會讓使用華為產品和服務的客戶及消費者體驗受到傷害，且最終反過來衝擊美國自身利益。

華為輪值總裁郭平 (圖：AFP)

首屆華為全球分析師大會首辦於 2004 年，至今已連續舉辦 17 屆，本屆分析師大會則在 5 月 18 日至 20 日舉行，期間將就產業洞察、技術趨勢、全球協作等方面，促進來自全球不同產業專家交流，分享前端趨勢和專業觀點。

郭平強調，標準和產業鏈切割對任一方都沒有好處，反而會為整體產業帶來嚴重衝擊，呼籲產業界應共同努力，確保全球統一標準和分工協作的供應鏈體系。

針對美國商務部修改外國直接產品規則，華為今日發布聲明表示強烈反對，認為美方為了限縮華為發展，無視產業界和企業擔憂，恐導致全球多數使用華為設備的國家運行受到嚴重衝擊，此舉最終將反過來傷害美國自家利益。

郭平指出，自從被美國列入實體清單以來，華為營收增長便持續下滑，去年更是相差 120 億美元，對於美國擴大限制後的業務發展，他坦言目前很多狀況還不清楚，仍在持續評估，並稱「求生存」是華為現在的主題詞。

對於本次事件，華為正在進行全面評估，業務勢必受到影響，郭平表示，華為將盡最大努力尋找解決方案，呼籲客戶和供應商與其協力，幫助消除這項歧視性規則帶來的不利影響。