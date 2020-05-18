【群益投顧】權值電子走弱拖累 台股回測月線支撐

一、盤勢分析

經濟數據表現不佳以及美中貿易戰再度升溫影響，上週五美股早盤表現疲弱，下半場陸續收斂跌幅，四大指數收盤漲多跌少；道瓊工業上漲 0.25%、S&P500 收高 0.36%、那斯達克收漲 0.79%，不過受美中角力影響最大的費城半導體仍大跌 2.19%。歐洲方面，雖然市場擔憂全球經濟低潮可能因美中對峙而拉得更長，但泛歐 STOXX600 指數收盤仍上漲 0.47%，三大主要市場英、德漲幅都逾 1%。

今早亞股震盪走高，台股以下跌 61 點開出，終場以下跌 74.37 點或 0.69% 收盤，收在 10740.355 點，成交金額擴增為 1894.49 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值台積電、大立光、鴻海走低拖累類股下跌，金融走勢平小跌，傳產以油電、造紙、生技漲幅表現最為出色，機電、水泥小幅收低。

二、盤勢預估

美中貿易、科技戰火再起，為原本就受疫情衝擊而充滿變數的經濟復甦之路，又投下新的不確定性因素。台股開低之後持續在平盤之下震盪，終場以上影線小黑 K 下跌 74 點作收，成交量較前一日擴增至 1900 億元左右，指數持續收在 3 日均線之下，且 3 日、12 日均線排列已轉弱，加上近日量價結構不利多頭，不排除仍有續向月線回測可能，操作建議減碼技術面轉弱個股因應。

新冠肺炎疫情全球蔓延，帶動遠距應用需求大幅成長，品牌筆電大廠出貨暢旺並積極擴大對代工廠拉貨，台系代工廠本季筆電接單持續熱絡；包括廣達、仁寶、緯創、英業達皆看好出貨量可望有兩位數的季增表現，和碩更看好有機會季增五到六成，相關零組件供應鏈營運同樣跟著受惠。

英特爾新一代伺服器及桌上型處理器開始量產出貨，第 2 季進入世代交替階段，由於新款處理器效能提升，帶動 MOSFET 用量增加三～四成，不過國際 IDM 大廠逐步淡出伺服器、筆電市場，系統廠轉而向台灣 MOSFET 廠拉貨，預料將帶動大中、杰力及尼克森等相關廠商出貨全面性的成長。

中國車市在政府祭出購車補貼政策，國際油價低靡以及疫情後自駕意願大增等因素帶動下，銷售量明顯回溫；根據中國汽車工業協會統計數據，4 月新車銷量達 207 萬輛，年增 4.4%、月增 43.5%，終結連 21 個月負成長，而歐美車廠也預計在 5 月中旬陸續開工，汽車零組件廠營運將開始逐步回升。

三、強勢股

電子：

聯發科 (2454-TW)、祥碩 (5269-TW)、智邦 (2345-TW)、信邦 (3023-TW)、創意 (3443-TW)

非電：

豐泰 (9910-TW)、台塑化 (6505-TW)、正新 (2105-TW)、裕隆 (2201-TW)、巨大 (9910-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據