IHS Markit：全球經濟全面復甦恐長達3年

IHS Markit 經濟學家週一 (18 日) 警告，全球經濟可能需要長達 3 年的時間，才能恢復到疫情前的水平。

根據 IHS Markit 週一的報告預測，若中國第一季 GDP 折合年率以創 33.8% 的創紀錄速度急遽收縮，而美國 GDP 於第二季折合年率萎縮 40%，全球經濟要全面恢復，將需要 2 到 3 年的時間。

IHS Markit 經濟學家預估，2020 年全球 GDP 將下滑 5.5%，是金融危機後經濟萎縮程度的三倍，他們警告，這項預測仍可能下修。「市場不斷傳來壞消息、糟糕的疫情數據... 以及經濟大屠殺，短期內經濟前景很有可能會在變好前更加惡化。」

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於週日 (17 日) 晚間接受 CBS 電視節目採訪時表示，美國經濟將會從新冠肺炎疫情中恢復，但過程可能持續到 2021 年底，而且取決於疫苗能否成功完成。

由於病毒傳播途徑、疫苗的時效性和有效性充滿不確定性，以及其對消費者支出的影響，長期經濟前景的預測看來相當有風險。

IHS Markit 對前景提出三項預測，如下：

全球新增感染人數將於夏末達到高峰

有效疫苗供應需等到 2021 年末或 2022 年初

防疫封鎖將持續在夏季和秋季逐步寬鬆

IHS 說，儘管這些假設暗示全球經濟將逐步恢復正常，經濟體也已經重新開放，不過消費者仍然非常謹慎，從而抑制消費者支出。

以新冠肺炎 (Covid-19) 的起源地中國武漢為例，儘管多數工廠都已經開業營運，但當地餐廳大多仍是空蕩蕩的。

IHS 警告，受災最嚴重的經濟體增長將出現短暫回彈，但動能很快就會消失。

就在經濟學家從原先的經濟 V 型復甦或 U 型復甦預期，轉而接受經濟將呈 W 型反轉之際，IHS 拋出另一種新的模型，這種經濟復甦曲線近似於平方根符號√。