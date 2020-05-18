外資全撤華為概念股 大賣台積電4.2萬張 2個多月來最多

隨著美國擴大封殺華為，台股今 (18) 日下挫跌破 10800 點、回測月線，終場收 10756.05 點，成交量放大至 1900 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 167.83 億元，其中，外資大賣華為概念股，賣超台積電逾 4.2 萬張，為 2 個多月以來單日調節最多，賣超金額突破百億元，近 124.4 億元。

今日三大法人全數站在賣方，外資今日賣超 157.01 億元，投信賣超 8.51 億元，自營商賣超 2.32 億元，期貨方面，外資減碼多單 4900 口，多單未平倉口數降至 35957 口。

由於華為受美國禁令限制，後續出貨恐受阻，外資今日大賣相關概念股，反映對後續出貨受阻的疑慮，台積電去年來自華為營收比重高達 14%，是第二大客戶，外資今日大賣逾 4.2 萬張，位居賣超之冠。

華為概念股還有鴻海、京元電、欣興，也全遭外資賣超逾萬張，另外金融股同樣難逃空襲，玉山金、永豐金、中信金遭賣 8000 張，面板雙虎友達、群創也有 7000 張以上。

不過，外資認為華為市占下滑，其他手機大廠將瓜分其市占率，聯發科可望受惠，買超逾 7000 張，廣達、華通、中華電等權值股也獲青睞，買超 3000 張以上。

投信、自營商今日也賣超華為概念股，欣興達 1.7 萬張，京元電、聯茂、穩懋、聯鈞、立積、日月光等，均達千張以上。