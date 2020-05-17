520總統就職、聯發科新品亮相、金控股法說 本周重要大事預告

中華民國第 15 屆總統周三 (20 日) 將舉辦就職典禮，總統將率領新任閣揆上任，產業界方面，聯發科在發出新品 1000 + 後，周一 (18 日) 將再發表天璣 820，瞄準中階市場，而經濟部統計處也將在周三 (20 日) 公布 4 月外銷訂單數據，以下是本周大事預告：

中華民國第 15 屆總統就職、新內閣上任

今年 1 月我國舉辦第 15 任總統、副總統選舉，民進黨總統候選人蔡英文與副總統候選人賴清德，以超過 800 萬票投票當選，也目前台灣史上最高得票總統，將在周三 (20 日) 率領新內閣團隊宣誓就任。

行政院長蘇貞昌日前啟動首波內閣人事徵詢，財經小內閣已然成形，五大財經部會首長，國發會主委將由龔明鑫接任，並兼任政委，金管會主委由現任常務副主委黃天牧升任，原金管會主委顧立雄另有安排；經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民皆獲留任。

另一方面，據了解，科技部長將由科技政委吳政忠接任，文化部則由客委會主委李永得接掌，而內政部長徐國勇、交通部長林佳龍及教育部長潘文忠經約詢後，皆獲得留任。

聯發科連兩周推新品 天璣 820 周一問世

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 周一 (18 日) 將再推出天璣 820，搶攻中階市場，距離上次新品天璣 1000 + 發表日僅過了 8 天，凸顯聯發科布局 5G 高階、中階市場的態度積極。

外界預期，聯發科此次推出的天璣 820，即是天璣 800 系列的增強版，執行長蔡力行先前指出，中系品牌大廠均會在第 2 季底前，推出採用聯發科晶片的 5G 手機，非中系的客戶的手機則會在下半年推出，預計今年 5G 晶片出貨量逐季成長。

科技指標廠法說 國泰金、中壽法說接棒登場

金融業法說台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、富邦金 (2881-TW) 上周陸續舉辦法說，釋出展望，其中，台新金樂觀看待第二季投資，上海、泰國兩地辦事處也可望在今年開業，富邦金旗下富邦人壽第 1 季台股部位大降 679 億元，但大買海外債 1665 億元，展望第 2 季，富邦金預估台灣央行將再降息半碼。

而本周金融法說將由國泰金 (2882-TW)、中壽 (2823-TW) 接棒登場，分別在周一 (18 日)、周四 (21 日) 舉辦，預期市場將關注經營階層對營運展望、全球布局。

另外，科技廠法說，周一 (18 日) 將有環球晶、台泥集團，周三 (20 日) 裕隆集團接棒，周四 (21 日) 則有漢唐。

股東會方面，周一 (18 日) 有日勝生、崇佑，周二 (19 日) 有信驊，周三 (20 日) 聯亞、藏壽司，周四 (21 日) 朋億、台灣高鐵，周五 (22 日) 則有崇越電、慧祥、台電。

經濟部周三公布 4 月外銷訂單數據

經濟部統計處周三 (20 日) 將公布 4 月外銷訂單，而 3 月外銷訂單達 402.6 億美元，月增 40.4%，年增 4.3%，由黑翻紅，經濟部指出，主要受惠新興科技應用及遠距商機需求擴增，加上中國產線復工，訂單遞延效應顯現。

展望 4 月，經濟部表示，根據廠商反饋，疫情影響將延續至 4 月，影響金額估達 40-45 億美元，其中以資通訊、基本金屬影響最重，電子產品則相對較小，預期 4 月外銷訂單將落在 338-353 億美元，月減 12.3-16%、年減 6.3-10.3%。

2020 年台灣製造業暨半導體產業景氣展望線上記者會

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周宣布將赴美設廠，震撼台灣半導體、科技業，本周四 (21 日) 將舉辦 2020 年台灣製造業暨半導體產業景氣展望線上記者會，預期將對台積電赴美設廠、今年半導體業釋出展望。

針對台積電赴美設廠，市場認為，此舉可望紓解美國政府對軍用晶片的國安疑慮，也可就近服務當地客戶，並有機會促使美國政府放寬對華為的出口禁令，降低營運受美中角力的衝擊。不過，台積電也將面臨在美建廠的投資與生產成本高、缺乏半導體產業供應鏈，以及投資後的未來回收效益等三大挑戰。

3 月失業率連二月攀升 主計總處周五公布 4 月失業率

受新冠肺炎疫情衝擊經濟環境，3 月失業率來到 3.72%，月升 0.02 個百分點，年增 0.04 個百分點，呈現連 2 月上升態勢，並創 4 個月高點，主計總處周五 (22 日) 將公布 4 月失業率。法人認為，由於餐飲零售等服務業嚴重受新冠肺炎疫情衝擊，加上歐美市場外需轉弱恐影響台廠接單生產，估本季失業率仍有上升疑慮。