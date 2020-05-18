府會人事新布局 顧立雄接任國安會秘書長 李大維掌海基會

總統蔡英文 5 月 20 日後將展開第二任期執政，發言人黃重諺今 (18) 日宣布最新府會人事布局，其中，新任總統府秘書長由前立法院長蘇嘉全擔任；金管會主委顧立雄將接任國安會秘書長、李大維則將接掌海基會；國安局長邱國正留任。

顧立雄以黑馬之姿接任國安會秘書長，引發外界關注，黃重諺表示，顧立雄除了是國內知名律師，長期專注人權關懷，學經歷俱優，蔡總統考量現代國家安全事務浩繁，橫跨多重領域，包含金融、經濟安全等，都是國安重要事項，因此，特地邀請顧立雄出任國安會秘書長。

蔡總統主要考量顧立雄具備三項特質，首先是豐富的法律專業，處理國安事務需要健全的法律基礎；其次為系統整合的能力，顧立雄在金管會的領導能力已獲得認證；第三則是總統的信任與默契。

此外，陳菊卸下總統府秘書長後，將由前任立法院長蘇嘉全接任，黃重諺表示，蘇嘉全曾任屏東縣長、內政部長、農委會主委，從政資歷豐富，對於各項國政事務也有深入的認識，未來對於協助總統在相關事務及社會溝通的推展上，將有很大的助益。

原任國安會秘書長李大維將轉任海基會董事長；國安局長邱國正留任；行政院發言人 Kolas Yotaka (谷辣斯．尤達卡) 將轉任總統府發言人。