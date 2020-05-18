〈陸股盤後〉美中科技戰再起 創業板不支倒地

周一 (18 日) 美國商務部宣布擴大制裁華為，在沒有取得美國同意之下海思的晶片設計及生產將中斷，而外傳中國將對高通、蘋果、思科進行報復，美中科技戰一觸及發，導致三大指數在開低後震盪下滑，即使盤中指數止跌回穩，但在科技類股走勢疲弱的拖累下，三大指數僅上證收紅，而創業板指跌幅最大。

類股走勢方面，西部基建、貴金屬、航太、農牧、食品飲料、有色金屬漲幅較大，蘋概股、華為概念、電信、電子零件、電子訊息、通訊、軟體服務則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.24%，收報 2875.42 點；深證成指下跌 0.40%，收報 10921.15 點；創業板指下跌 0.44%，收報 2114.86 點。今日滬深兩市成交金額人民幣 7318 億元，日增 17%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 34.04 億元，其中，滬股買超人民幣 24.37 億元，深股通買超人民幣 9.67 億元。

產業消息

蘋果恐遭到美中科技戰波及，相關概念應聲大跌，北玻股份、朝陽科技、藍思科技紛紛跌停、歌爾股份大跌 8.8%、水晶光電重挫 9.1%、欣旺達重挫 8.9%、共達電聲大跌 8.4%。

週一日媒指出，台積電已不接華為新訂單，該消息拖累華為相關概念股走勢，天和防務、卓勝微、常山北明、神州數碼、風華高科均以跌停作收。

金價在亞洲時段突破每盎司 1750 美元，帶動黃金類股走勢，赤峰黃金漲停、中金黃金大漲 8.9%、山東黃金勁揚 8.1%、湖南黃金大漲 5.6%。

法人觀點

分析師表示美中科技戰再起，短線投資人應避開可能遭制裁的美企概念科技股，而國產半導體、晶片類股則可持續關注。同時美中關係緊俏，地緣政治的矛盾可為軍工類股帶來短線投機性機會，至於中長期仍是以新舊基建為主軸進行佈局。

中國中信證券表示，本周中國將召開兩會，因此在會議召開後資金將流向兩會中提到的產業政策相關個股。資產配置上，建議仍以新舊基建和科技龍頭 (5G、雲端、新能源車等) 為核心，而以兩會政策及受疫情壓抑的績優股為輔。