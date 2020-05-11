雃博呼吸器助抗疫 日、亞客戶登門談訂單 最快5月底出貨

醫材廠雃博 (4106-TW) 今 (11) 日宣布，針對輕、中度新冠肺炎患者推出陽壓呼吸器 (CPAP) 解決方案，據悉，歐洲、日本及東南亞等國家已上門洽談訂單，預期最快 2-3 周後可開始出貨，可望添營運新動能。

雃博發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件整合方案，其中呼吸器主體為雃博既有技術產品，符合美國 FDA (k) 醫材許可及歐盟 CE 認證，其他零組件、耗材則是結合其他專利供應商。

董事長李永川表示，全球約有 9 成是輕、中度新冠肺炎患者，部分病患雖然看似無症狀，但其實血氧量不足，進一步可能產生沉默缺氧，有可能發生猝死，因此，透過醫院協助、社區醫師協助下，使用該呼吸器解決方案，可維持血液中血氧濃度及緩解缺氧情況。

總經理陳恆偉指出，目前包括英國、西班牙等醫院通路，都已談妥最終訂單量，最快 2-3 周內可開始出貨，另外，日本、墨西哥、巴西、哥倫比亞、埃及等國家，也上前詢問，法人看好，每套解決方案定價 300-600 美元，每筆訂單百台至千台不等，每筆訂單至少百萬元起跳，有助營運成長。

另外，印尼、泰國、沙烏地阿拉伯等，因應國家政府政策，產品除須歐盟 CE 認證外，還得通過台灣衛福部 (TFDA) 上市許可，因此，雃博已密切與 (TFDA) 協商論中，估近期將遞件申請、力拚 6 月取證。