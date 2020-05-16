遵守安全協議前提下 墨西哥汽車廠最快下週復產

墨西哥政府週五 (15 日) 發布最新指南稱，在遵守安全協議，使工人免受新冠病毒 (COVID-19) 侵襲為前提之下，汽車製造商最快可在下週於當地復產，一反前幾日的反覆指令。

根據政府今日發佈的最新指南，新的安全協議包含工作空間和生產過程的調整，且必須設立入口處，還需應衛生部要求採取健全的消毒和衛生習慣，若發現有公司將員工健康置於危險中，則必須立即停業。

近日來墨國政府對於復工指令反覆不斷，曾在暗示允許製造業立即開工的隔日，表明將關閉國內工廠至 6 月 1 日，引發外界焦慮。

墨西哥的汽車供應鏈和美國汽車供應商關係十分密切，儘管川普上任後力推「美國優先」，美國汽車業依舊高度依賴墨西哥進行汽車及零件生產。

根據美國聯邦數據，2018 年墨西哥出口至美國的汽車價值高達 930 億美元，為所有出口產品中最高，汽車研究中心報告也指出，2019 年美國共自墨西哥進口價值 608 億美元的汽車零件，佔進口零件的 39％。

(圖：AFP)

針對墨國準備重啟工廠，美國汽車及設備商製造協會 (MEMA) 政府事務高級副總裁 Ann Wilson 和零組件供應商協會 (OESA) 總裁執行長 Julie Fream 表示：「重新開放汽車零件生產是推動北美經濟復甦不可或缺的一部分，我們的成員正在和墨西哥部門協調，以處理政府要求之協議方面的事務。」

截至週五 (15 日)，墨西哥新冠肺炎累計確診病例達到 4.3 萬例，累計死亡 4477 例，墨西哥昨 (14) 日新增確診人數達 2409 人創單日新高，為拉丁美洲疫情第二嚴峻的國家。

急於讓工廠復工顯示墨西哥政府對於經濟大受衝擊的擔憂，為了替後續經濟復甦開路，墨西哥政府衛生委員會本週二 (12 日) 宣布，將汽車、建築以及礦業等核心產業列為「必要活動」等級。