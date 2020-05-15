〈AI 國家隊〉建構產業生態鏈 下一步將成立台灣AI服務公司

科技部與國研院，攜手廣達 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、台灣大 (3045-TW) 打造超級電腦台灣衫二號、台灣 AI 雲，今 (15) 日也舉辦三年成果展示會，並進一步宣布將續續深化產業技術及服務，建構台灣 AI 產業生態系，科技部長陳良基表示，未來在技術移轉後，希望成立台灣 AI 服務公司。

陳良基表示，台灣 AI 國家隊三年前在廣達董事長林百里號召下從機器學習做到 AI 主機，台灣 AI 雲商轉至今也累計 350 組以上產學研專案，能源效率也排名全球前十，未來也希望攜手產業界力量，完整生態鏈，共同打造 AI 界的台積電。

廣達董事長林百里表示，下一個階段的任務是提供服務，將繼續學習、努力，也透露下一階段在三年內就會有所成果；台灣大董事長蔡明忠也表示，台灣下半年將進入 5G 時代，將讓台灣產業在後疫情時代加速數位轉型，預期在 AI 時代，台灣將能自給自足。

華碩施崇棠董事長則指出，近年來全球面臨美中貿易戰、新冠肺炎 (COVID-19) 肆虐，讓全球重新省思價值觀、政治、經濟、科技，其中數位轉型是所有人、產業、國家必須面臨的課題，因此沒有做到數位轉型便會遭到淘汰。

施崇棠進一步表示，華碩累積數數十年雲端軟體應用，也參與科技部 AI 雲平台，很開心已有初步成果，去年平台也成功外銷新加坡，展現 AI 國家隊實力，證明台灣有能力打造數位系統架構軟體，打世界盃。