自動化生產助益 威宏-KY首季虧轉盈 EPS 0.23元

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (15) 日公布 2020 年第一季稅後純益 1387 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.23 元，也近四年來首季最佳的表現；威宏受惠擴充東南亞生產線，及引進自動化製程，推升第一季營運。

威宏第一季營收 11.36 億元，毛利率為 14.98%，季減 3.59 個百分點，年增 1.34 個百分點，稅後純益 1387 萬元，季減 79.44%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.23 元。

威宏第一季雖受新冠肺炎致中國產線延後開工影響營收表現，不過公司近年積極佈建東南亞生產見成效，推升毛利率上揚，使單季轉虧為盈。

威宏也並同步開發機能型口罩產能，擴大生產類別，降低產品集中的營運風險，目前歐美各國開始解除禁令，預期品牌商第三季後將會陸續增加訂單，下半年度營收將會逐步恢復以往水準。

威宏也因應貿易戰衝擊，近兩年將擴產重心放在東南亞，布局效益逐步顯現，隨著柬埔寨廠導入自動化產線後，有效提升產能及效率，加上泰國廠效能明顯提升，威宏目前柬埔寨生產線現已達 28 條。

展望今年，全球非民生必需品的消費力直接受到肺炎疫情衝擊，運動周邊產品也因全球各大體育賽事陸續停辦或延期造成訂單遞延，威宏將適度調整集團產能分配，積極創造不同的產品類別，期透過多樣化降低營運風險。

威宏 2020 年 4 月營收為 3.48 億元，月減 10.49%，年減 32.01%，累計前 4 月營收為 14.85 億元，年減 23.96%。