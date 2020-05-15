台股收紅但三大法人同步賣超 同買台積電近萬張

台股今 (15) 日終場收紅，站穩 10800 點，但三大法人同步賣超，合計賣超 32.3 億元，不過同步回補台積電，合買近萬張。

台股今日自營商賣超 11.01 億元，投信賣超 2.08 億元，外資及陸資賣超 19.21 億元，期貨市場外資今日未平倉口數增加 2513 口，多單未平倉口數達 41266 口。

外資今日集中市場買超較多個股為欣興、台積電、金像電、松翰、微星、富邦金、廣達、技嘉、聯強、矽統、晶豪科；今天外資在集中市場賣超較多的個股為友達、元大金、和碩、仁寶、鴻海、旺宏、中壽、長榮航、新光金、開發金。

今天投信在集中市場買超較多的個股為和碩、國光生、宅配通、台積電、同欣電、金像電、技嘉、力成、眾達 - KY、聯強；今天投信在集中市場賣超較多的個股為強茂、義隆、欣興、旺宏、錸德、晶電、華通、統一、晶技、泰鼎 - KY。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為長榮、中壽、新光金、台表科、世芯 - KY、國產、同欣電、嘉晶、康那香、兆豐金；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為元大、鴻海、晶技、奇鋐、旺宏、聯電、建準、群創、華通。微星。

今天的大盤上漲收紅，但成交值卻低於昨日的 1859 億元，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，連續三天來台股出現價量背離的走勢，並出現價漲量縮、價跌量增，加以外資在市場站在賣方，台股仍待一波修正後再向上。